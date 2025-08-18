Вона склала кожен із чотирьох предметів мультитесту на максимальні 200 та отримала загалом 800 балів. Дівчина при цьому поділилася рецептом успіху, інформує 24 Канал з посиланням на "Полтавську думку".

Як готуватися до тестування?

Випускниця з Полтавщини зізналася, що до тестування готувалася самостійно. Вона вважає, що найголовніше у цьому процесі – розпочинати підготовку завчасно й не відкладати. Також варто розв'язувати тести минулих років.

Нечепаєва також каже, що варто розуміти формат НМТ і вибудовувати відповідну стратегію підготовки. Зокрема, звертати увагу на програму іспиту і бути готовим до того, що "попастись" ви можете під час складання НМТ саме на дрібницях.

Важливий і психологічний стан. Варто зібратися, сконцентруватися в цей день. Це складно, але багато питань на тестуванні не складні, але в них ловлять на уважність, тож треба готуватися ще й до цього,

– розповідає Дар'я.

І додає, що самостійна робота є дуже важливою під час підготовки до мультитесту. Зокрема, те, скільки часу ви готові виділити на справді якісну підготовку. Важливо також заручитися підтримкою рідних і школи. Дівчина зізнається, що у її ліцеї вчителі багато уваги приділяли мультитесту.

Оптимальна стратегія підготовки – дивитися програму НМТ, яка є у вільному доступі, і поступово йти за нею, вчити ці розділи,

– уточнює випускниця.

І додає, що не завжди чітко дотримувалася цієї програми, інколи йшла доволі хаотично, адже розуміла, що якийсь розділ забула, тому повторювала його.

Незадовго до початку тестування дівчина радить систематизувати вивчене й коротко повторити найважливіші моменти.

Дуже важливі останні тижні – тоді треба зібратися та згадати все, що вчила до цього,

– уточнює вона.