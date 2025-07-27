Вона каже, що до тестування готувалася самостійно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Полтавську думку".

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Куди вступає Дар'я Нечепаєва?

Дівчина складала тести з обов'язкових предметів – української мови, історії України та математики, а також – біології.

Вступати вона має намір в один зі столичних університетів. Обирає між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського.

Зізнається, що обрати конкретну спеціальність їй було складно, адже всі предмети у школі її цікавили.

Коли все цікавить – важко обрати, бо я розумію, що теоретично багато ким могла б бути,

– каже дівчина.

Все ж думає над можливістю обрати такі напрями як біотехнології, біологія та біохімія. Щось із цього буде її пріоритетом.

У цьому напрямі, бо це науки актуальні й сучасні, їх широко застосовують. Вони – база для розвитку медицини, фармації, аграрної сфери. Доволі широкі можливості відкриваються. І це цікаво – пізнавати живий світ, природу,

– зазначає Дар'я.

Цей напрям їй найцікавіший, оскільки поєднує відразу кілька наук: біологію, хімію, математику й фізику.