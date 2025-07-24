Частина учасників тестування у межах основної сесії провалила окремі предмети і загалом не склала мультитест. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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Скільки учасників НМТ-2025 не склали тестування?

За даними нардепа, українську мову не склали 0,39% вступників, історію України – 0,16%.

З природничими дисциплінами, за його словами, ситуація менш оптимістична: фізику не склали 10,37% або 817 учасників, хімію – 6,05% або 156 учасників.

Цікаво з математикою. Вона лідер одночасно і за кількістю тих, хто набрав 200 балів (38,5%) і за кількістю тих, хто не склав предмет взагалі (11,73%),

– зауважив Бабак.

При цьому додав, що фізику цьогоріч склали лише 7 879 осіб, а хімію – 2 578. Проте навіть для такої невеликої кількості частка тих, хто не подолав поріг, залишається високою – майже на рівні з математикою. Її як обов'язковий предмет склали 284 460 учасників.

Це ще раз підтверджує, що існують певні виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін, додає нардеп.

Для вступу майбутнім медикам потрібно здати три обов'язкові предмети і ще один на вибір – біологію або хімію. Більшість обрала біологію – 56 451 учасник. Хімію складали 2 578 вступників,

– повідомив народний обранець.

І додав, що географію на НМТ обрали ще більше – 64 465 вступників. Це другий за популярністю предмет після англійської мови. І саме географія – рекордсмен за показником успішності: не склали лише 0,07%.

Англійську мову не склали 2,33% учасників. Це, уточнює нардеп, один із найкращих результатів серед усіх предметів на вибір.