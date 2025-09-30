Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из самых больших праздников в церковном календаре. А Богородица является покровительницей как мирян, так и военных.

Один из крупнейших праздников церковного календаря – Покрова Пресвятой Богородицы уважают многие украинцы, а потому они ждут поздравлений с этим праздником. Хорошие поздравления и открытки к празднику предлагает 24 Канал, предлагая открытки из Pinterest.

Как зародился праздник Покрова?

Полное название – праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Или короче – Покров Пресвятой Богородицы или просто Покрова.

Праздник является одним из самых почитаемых в Украине. Его история связана с чрезвычайным появлением Богородицы, которая в X веке защитила жителей Константинополя от врагов. Именно в этот день почитают Божью Матерь как защитницу и заступницу людей.

Для украинцев Покрова – особенная. Ее чествовали казаки, выбрав Богородицу своей покровительницей. Она была духовной матерью Сечи, хранительницей воинов, символом несокрушимости.

С 1999 года праздник Покрова в Украине отмечается как День Украинского казачества.

А сегодня Покрова – не только церковный праздник, но и День защитников и защитниц Украины. Это день, когда мы благодарим тех, кто бережет наш покой, и обращаемся к Небесной Матери с просьбой: "Покрой нас миром, верой, любовью".

Как поздравить с праздником Покрова?

Обязательно в этот день поздравьте всех близких для вас людей теплыми словами.

***

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

Пусть ее небесный покров оберегает твою душу,

дарит мир сердцу и свет мыслям.

Пусть каждый день будет защищен любовью.

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

***

Поздравляю с праздником Покрова – днем, когда небо укрывает землю,

а Матерь Божья – наши тревоги.

Пусть ее опека будет щитом для всех,

кто защищает Украину, и нежностью – для тех, кто ждет.

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

***

С праздником Покрова – покровительницы воинов, хранительницы силы.

Пусть ее молитва будет с вами на каждом шагу,

а вера – вашим светом во тьме.

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

***

С праздником Покрова – днем, когда небеса наклоняются к земле,

а Матерь Божья укрывает нас своим покровом.

Пусть в твоем доме будет мир,

в сердце – покой, а в жизни – благословение.

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

С праздником вас – украинцы. Будьте всегда под Божьей опекой!