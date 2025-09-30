Праздник Покрова: отправьте теплые поздравления с праздником
- Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из крупнейших в церковном календаре и символизирует защиту и покровительство Божьей Матери.
- С 1999 года праздник Покрова в Украине отмечается также как День Украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из самых больших праздников в церковном календаре. А Богородица является покровительницей как мирян, так и военных.
Один из крупнейших праздников церковного календаря – Покрова Пресвятой Богородицы уважают многие украинцы, а потому они ждут поздравлений с этим праздником. Хорошие поздравления и открытки к празднику предлагает 24 Канал, предлагая открытки из Pinterest.
Как зародился праздник Покрова?
Полное название – праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Или короче – Покров Пресвятой Богородицы или просто Покрова.
Праздник является одним из самых почитаемых в Украине. Его история связана с чрезвычайным появлением Богородицы, которая в X веке защитила жителей Константинополя от врагов. Именно в этот день почитают Божью Матерь как защитницу и заступницу людей.
Для украинцев Покрова – особенная. Ее чествовали казаки, выбрав Богородицу своей покровительницей. Она была духовной матерью Сечи, хранительницей воинов, символом несокрушимости.
С 1999 года праздник Покрова в Украине отмечается как День Украинского казачества.
А сегодня Покрова – не только церковный праздник, но и День защитников и защитниц Украины. Это день, когда мы благодарим тех, кто бережет наш покой, и обращаемся к Небесной Матери с просьбой: "Покрой нас миром, верой, любовью".
Как поздравить с праздником Покрова?
Обязательно в этот день поздравьте всех близких для вас людей теплыми словами.
***
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
Пусть ее небесный покров оберегает твою душу,
дарит мир сердцу и свет мыслям.
Пусть каждый день будет защищен любовью.
Открытка к празднику Покрова / Pinterest
***
Поздравляю с праздником Покрова – днем, когда небо укрывает землю,
а Матерь Божья – наши тревоги.
Пусть ее опека будет щитом для всех,
кто защищает Украину, и нежностью – для тех, кто ждет.
Открытка к празднику Покрова / Pinterest
***
С праздником Покрова – покровительницы воинов, хранительницы силы.
Пусть ее молитва будет с вами на каждом шагу,
а вера – вашим светом во тьме.
Открытка к празднику Покрова / Pinterest
***
С праздником Покрова – днем, когда небеса наклоняются к земле,
а Матерь Божья укрывает нас своим покровом.
Пусть в твоем доме будет мир,
в сердце – покой, а в жизни – благословение.
Открытка к празднику Покрова / Pinterest
С праздником вас – украинцы. Будьте всегда под Божьей опекой!