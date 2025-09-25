Какое значение слова "упор" и есть ли оно в украинских словарях, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Что такое "упор"?

Сразу скажем – слово "упор" есть в украинских словарях и его не стоит считать русским, если вам показалось.

Слово праславянского происхождения, и происходит от слова *perti – с чередованием рег-, por-, рьг-. Поэтому присутствует в нескольких славянских языках.

Кроме того, это слово многозначное и стало основой для многих других слов. Слово используется во многих сферах, а потому все значения вы можете не догадываться.

Упор – как действие и состояние того, что упирается в поверхность – упор для станка.

Упор – как спортивный термин – при отжимании, например и упражнение в вольтижировке (гимнастические упражнения в верховой езде).

Упор – как диалектизм и объяснение и краткий вариант упрямства, упорства, упорства упорства.

Параска с упором, свойственным тупой и ленивой натуре, не покидала своего обычая (Иван Франко).

Упор – как обозначение расстояния – очень близко: а) прямой взгляд в лицо или глаза – смотреть в упор; б) совсем близко к цели при выстреле; в) очень близко – закрутить винт до упора.

Упор – как технический термин – устройство, предмет, который поддерживает что-либо, служит для упирания в него – упоры плотины, дверной упор, упор для качели. В этом случае в украинском языке есть синонимы, которые вероятно слышали, и кажутся вам знакомыми:

підпертя

підпирати

підпір

підпірка

підпора

підпірка

пирла.

Качели с упорами / Pexels

А еще есть выражение – до упора, что означает до самого конца, как объясняет ресурс "Slovnyk.me".

Поэтому, упор – это и действие, и предмет, и основа, и эмоции, и расстояние. А в каком значении это слово знали вы?