Яке значення слова "упор" та чи є воно в українських словниках, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Що таке "упор"?

Одразу скажемо – слово "упор" є в українських словниках і його не варто вважати росіянізмом, якщо вам здалося.

Слово праслов'янського походження, і походить від слова *perti – з чергуванням реr-, por-, рьr-. Тому присутнє у кількох слов'янських мовах.

Крім того, це слово багатозначне та стало основою для багатьох інших слів. Слово використовується у багатьох сферах, а тому усі значення ви можете не здогадуватися.

Упор – як дія і стан того, що упирається на поверхню – упор для станка.

Упор – як спортивний термін – при віджиманні, наприклад та вправа у вольтижуванні (гімнастичні вправи у верховій їзді).

Упор – як діалектизм та пояснення та короткий варіант упертості, завзятості, затятості.

Параска з упором, властивим тупій та лінивій натурі, не покидала свого звичаю (Іван Франко).

Упор – як позначення відстані – дуже близько: а) прямий погляд в обличчя чи очі – дивитися в упор; б) зовсім близько до цілі при пострілі; в) дуже близько – закрутити гвинт до упору.

Упор – як технічний термін – пристрій, предмет, який підтримує що-небудь, служить для упирання в нього – упори греблі, дверний упор, упор для гойдалки. У цьому випадку в українській мові є синоніми, які ймовірно чули, і здаються вам знайомими:

підпертя

підпирати

підпір

підпірка

підпора

підпірка

пирла.

Гойдалка з упорами / Pexels

А ще є вислів – до упору, що означає до самого кінця, як пояснює ресурс "Slovnyk.me".

Тому, упор – це і дія, і предмет, і основа, і емоції, і відстань. А у якому значенні це слово знали ви?