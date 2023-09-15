Учащиеся могут бесплатно получить ноутбук или планшет: что нужно сделать родителям

Если родители не могут обеспечить ученика девайсом, а потребность в нем есть, МОН готов в этом помочь. Правда, ноутбук или планшет можно получить только на период обучения, равно как и учебники.

В Министерстве образования и науки сообщили, что если ребенок нуждается в ноутбуке или планшете, они могут рассчитывать на их предоставление. Для этого нужно подать соответствующую заявку в учебное заведение.

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В первую очередь девайсы от государства и международных партнеров будут получать дети из малообеспеченных или многодетных семей. Также первыми на очереди будут внутренне перемещены дети, дети с особыми образовательными нуждами, инвалидностью или лишены родительской опеки.

Приоритетны те области, где преобладает дистанционное обучение:

Черниговская;

Сумская;

Луганская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская.

Передачу гаджетов можно отслеживать на специальном дашборде от МОН. Если школы заметили разницу в количестве заявленных гаджетов с фактически имеющимися, то должны сразу подать жалобу.

В случае неисправности техники родителям следует обращаться в школу. В этом году уже удалось выдать гаджеты 35 тысяч детей. До конца года девайсами планируют обеспечить еще 40 тысяч школьников.