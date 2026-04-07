Часть поступающих в магистратуру будет сдавать аж три вступительных экзамена

Части поступающих в магистратуру в этом году придется сдавать аж три обязательных вступительных экзамена. Такую норму содержит Порядок приема в вузы.

Документ недавно обнародовало МОН. Об этом отмечает Osvita.ua.

На какие специальности надо сдавать три вступительных экзамена?

Так, три экзамена должны будут сдать поступающие, которые планируют получать образование по творческим, художественным и спортивным специальностям.

Это специальности А7 "Физическая культура и спорт", В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" (кроме специализаций В1.02 "Кино-, медиапроизводство", В1.04 "Кино-, медиазнавство"), В2 "Дизайн", В3 "Декоративное искусство и ремесла", В4 "Изобразительное искусство и реставрация" (кроме специализации В4.03 "Искусствоведение"), В5 "Музыкальное искусство", В6 "Перформативные искусства", G17 "Архитектура и градостроительство".

Для того, чтобы учиться на этих специальностях, надо сдать единый вступительный экзамен или предоставить результаты ЕВЭ за 2024 или 2025 год.

Также надо предоставить результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) за 2025 или 2026 год в соответствии с выбранной специальностью.

Кроме того, сдать профессиональный экзамен в вузе, то есть пройти творческий конкурс.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября. Уже 1 июля откроется регистрация электронных кабинетов для поступающих в вузы.

Какие новации вступительной кампании 2026 года на бакалавриат?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в телеграме рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие: