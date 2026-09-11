Началась специальная сессия ЕВИ для будущих магистрантов и аспирантов
11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.
Продлится до 13 сентября. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Что нужно знать абитуриентам
Участники этой сессии уже получили приглашения, поэтому знают дату, время и место сдачи экзамена.
Допуск в пункт тестирования начнется за 30 минут и прекратится за 5 минут до начала ЕГЭ. Поэтому рекомендуем участникам заранее спланировать маршрут и позаботиться о том, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования,
– предупреждают в УЦОЯО.
Для допуска в пункт тестирования участникам необходимо предъявить экзаменационный листок, оригинал документа, на основании которого их зарегистрировали для участия в ЕВИ (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе) / его цифровой аналог в приложении Дия, а также приглашение-пропуск.
Обратите внимание! Если участник опоздает или не предъявит при входе экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, его не допустят к участию в ЕВИ. В таком случае услуга будет считаться оказанной, и уплаченные средства не будут возвращены.
Результаты спецсессии ЕВИ по шкале от 100 до 200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов до 21 сентября.
Каков график вступительной кампании в 2026 году
В аспирантуру:
|14 – 29 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
|1 июля – 20 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
|28 июля – 23 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
|7 – 25 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в аспирантуру
|26 августа – 7 сентября
|Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
|С 8 сентября
|Выдача рекомендаций к зачислению
|До 12 сентября
|Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
|До 14 сентября
|Зачисление абитуриентов
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов