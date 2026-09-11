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Учеба Образование в Украине Началась специальная сессия ЕВИ для будущих магистрантов и аспирантов
11 сентября, 15:27
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Началась специальная сессия ЕВИ для будущих магистрантов и аспирантов

Мария Волошин

11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Продлится до 13 сентября. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Что нужно знать абитуриентам

Участники этой сессии уже получили приглашения, поэтому знают дату, время и место сдачи экзамена.

Допуск в пункт тестирования начнется за 30 минут и прекратится за 5 минут до начала ЕГЭ. Поэтому рекомендуем участникам заранее спланировать маршрут и позаботиться о том, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования, 
– предупреждают в УЦОЯО.

Для допуска в пункт тестирования участникам необходимо предъявить экзаменационный листок, оригинал документа, на основании которого их зарегистрировали для участия в ЕВИ (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе) / его цифровой аналог в приложении Дия, а также приглашение-пропуск.

Обратите внимание! Если участник опоздает или не предъявит при входе экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, его не допустят к участию в ЕВИ. В таком случае услуга будет считаться оказанной, и уплаченные средства не будут возвращены.

Результаты спецсессии ЕВИ по шкале от 100 до 200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов до 21 сентября.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

В аспирантуру:

14 – 29 июля Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
1 июля – 20 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
28 июля – 23 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
7 – 25 августа (18:00) Подача документов на поступление в аспирантуру
26 августа – 7 сентября Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
С 8 сентября Выдача рекомендаций к зачислению
До 12 сентября Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
До 14 сентября Зачисление абитуриентов
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов