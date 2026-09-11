Началась специальная сессия ЕВИ для будущих магистрантов и аспирантов

11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Продлится до 13 сентября. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Что нужно знать абитуриентам

Участники этой сессии уже получили приглашения, поэтому знают дату, время и место сдачи экзамена.

Допуск в пункт тестирования начнется за 30 минут и прекратится за 5 минут до начала ЕГЭ. Поэтому рекомендуем участникам заранее спланировать маршрут и позаботиться о том, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования,

– предупреждают в УЦОЯО.

Для допуска в пункт тестирования участникам необходимо предъявить экзаменационный листок, оригинал документа, на основании которого их зарегистрировали для участия в ЕВИ (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе) / его цифровой аналог в приложении Дия, а также приглашение-пропуск.

Обратите внимание! Если участник опоздает или не предъявит при входе экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, его не допустят к участию в ЕВИ. В таком случае услуга будет считаться оказанной, и уплаченные средства не будут возвращены.

Результаты спецсессии ЕВИ по шкале от 100 до 200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов до 21 сентября.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

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