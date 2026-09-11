Триватиме до 13 вересня. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
Що мають знати вступники
Учасники цієї сесії вже отримали запрошення, тож знають дату, час і місце складання іспиту.
Допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку ЄВІ. Тому рекомендуємо учасникам заздалегідь спланувати маршрут і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування,
– попереджають в УЦОЯО.
Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно пред’явити екзаменаційний листок, оригінал документа, на підставі якого їх зареєстрували для участі у ЄВІ (серію (за наявності) і номер якого зазначено в екзаменаційному листку) / його цифровий аналог у застосунку Дія, та запрошення-перепустку.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Зверніть увагу! Якщо учасник запізниться чи не пред’явить при вході екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, його не допустять до участі в ЄВІ. У такому разі послуга вважатиметься наданою, і сплачені кошти не повернуть.
Результати спецсесії ЄВІ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників вступних випробувань до 21 вересня.
Який графік вступної кампанії у 2026 році
На аспірантуру:
|14 – 29 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
|1 липня – 20 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
|28 липня – 23 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
|7 – 25 серпня (18:00)
|Подання на вступ на аспірантуру
|26 серпня – 7 вересня
|Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
|З 8 вересня
|Надання рекомендацій до зарахування
|До 12 вересня
|Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
|До 14 вересня
|Зарахування вступників
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів