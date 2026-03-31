Учеба Образование в Украине Сроки одинаковы не для всех: в МОН назвали даты нынешней вступительной кампании
31 марта, 14:38
Мария Волошин
Основні тези

В Украине продолжается регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Тестирование вместо этого стартует в мае.

Недавно Министерство образования и науки Украины обнародовало Порядок поступления на 2026 год. Даты вступительной кампании во время брифинга в Медиацентре озвучил директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Когда вступительная кампания в 2026 году?

Чиновник сообщил, что вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Уже 1 июля откроется регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения высшего образования. В целом продолжительность вступительной кампании составит 3,5 месяца, 
– уточнил он.

Шаров также отметил, что требования к поступающим почти не изменились, если сравнить с 2025 годом. Разве что для поступления на "Фармацию" нужно набрать минимально не 150, а 140 баллов.

Важно! В колледжах и вузах Украины вводят новую обязательную дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она заменит действующую модель базовой общевойсковой подготовки.

Сколько человек уже зарегистрировались на НМТ-2026?

  • Олег Шаров также отмечал, что на НМТ в 2026 году уже зарегистрировалось 305 тысяч человек, информируют в Медиацентре. В прошлом году было 311 человек.
  • По его словам, регистрация закончится 2 апреля.
  • В МОН при этом надеются, что в 2026 году вступительная кампания достигнет показателей прошлогодней.
  • Украинские подростки, которые получали образование в Европе, теперь смогут поступить в украинские ЗВО. Это впервые в истории нашей страны.
  • Чиновник также отметил, что сейчас Украина больше всего нуждается в абитуриентах в учреждения профессионального образования.