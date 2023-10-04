"Компостерувати", "компостирувати" или "компостувати" билет: как правильно на украинском

Украинцы часто могут употреблять несвойственную украинскому языку форму слова. Так что лучше учиться на чужих ошибках.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" ответил на популярный вопрос зрителей. И рассказал, как правильно говорить: "Компостерувати", "компостирувати" или "компостувати" билет.

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"Компостерувати", "компостирувати" или "компостувати" билет?

Языковед обратил внимание на то, что в свое время на билетах, которые нужно приобрести для проезда в трамваях Львова, написали: "Незакомпостеруваний – недійний" (укр.).

Слово "незакомпостеруваний" (укр.) является языковым извращением. Его в украинском языке нет,

– подчеркнул Авраменко.

При этом заметил: раньше было в словарях слово "компостирувати" (укр.). И добавил: было и загудело, ведь иноязычный суффикс -ир неуютно чувствует себя в украинском языке. Так что такие формы как "шокирувати" (укр.) вытеснили более естественные – такие как "шокувати" (укр.).

В некоторых словарях еще есть форма "компостирувати" (укр.). Но советую отдавать предпочтение более органическому: "компостувати" (укр.),

– отметил языковед.

Также учитель заметил: слово "компостувати" (укр.) означает "превращать в удобрение".

Омонимы (слова, которые одинаково звучат и пишутся, но имеют разное значение, – 24 Канал) в нашем языке еще никто не отменял. Но достаточно ситуации, чтобы понять о чем речь,

– резюмировал эксперт.