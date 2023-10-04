Компостерувати, компостирувати чи компостувати квиток: як правильно українською

Українці часто можуть вживати невластиву українській мові форму слова. Тож краще вчитися на чужих помилках.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на популярне питання глядачів. І розповів, як правильно казати: компостерувати, компостирувати чи компостувати квиток.

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Компостерувати, компостирувати чи компостувати квиток?

Мовознавець звернув увагу на те, що свого часу на квитках, які потрібно придбати для проїзду у трамваях Львова, написали: "Незакомпостеруваний – недійний".

Слово "незакомпостеруваний" є мовним покручем. Його в українській мові немає,

– наголосив Авраменко.

При цьому зауважив: раніше було у словниках слово "компостирувати". І додав: було і загуло, адже іншомовний суфікс -ир незатишно почувається в українській мові. Тож такі форми як "шокирувати" витіснили природніші – такі як "шокувати".

У деяких словниках ще є форма "компостирувати". Але раджу віддавати перевагу більш органічній: "компостувати",

– зазначив мовознавець.

Також вчитель зауважив: слово "компостувати" означає "перетворювати на добриво".

Омоніми (слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення, – 24 Канал) в нашій мові ще ніхто не скасовував. Але достатньо ситуації, аби збагнути про що мова,

– резюмував експерт.