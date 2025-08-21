Правительство утвердило стипендии для одаренной молодежи и педагогов. Также там определили конкурсы, за победу в которых можно получить вознаграждение.

О стипендиях и кто их может получить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал премьер-министра Юлии Свириденко.

Кто может получить стипендии?

Кабинет Министров Украины принял решение о поддержке талантливой молодежи и выдающихся педагогов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в телеграмм-канале.

В частности указано конкурс – Международный языково-литературный конкурс имени Тараса Шевченко. На вознаграждение победителей которого выделено – около 1 миллиона гривен в год.

Интересно! Международный языково-литературный конкурс имени Тараса Шевченко проводится ежегодно с 1 октября по 10 марта. Его цель выявить одаренных знатоков языка и традиций народа и юных художников художественного слова. Для школьников конкурс проходит в четыре этапа, для студентов – в три.

Решением правительства предусмотрено 39 стипендий для школьников и студентов и суммы выплат.

Размер стипендий составит:

для учащихся школ – 1420 гривен / месяц;

– 1420 гривен / месяц; для студентов заведений профессионального предвысшего образования – 2870 гривен / месяц;

– 2870 гривен / месяц; для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений – 3800 гривен / месяц.

Без вознаграждения не останутся и педагоги: 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов определили и утвердили решением Кабмина.

