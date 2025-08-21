Какие решения может принимать руководитель учебного заведения, относительно невакцинированных детей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Медиацентр Украины.

Что советуют делать руководителю учреждения?

Сейчас идет подготовка к учебному году. В частности медицинские осмотры школьников.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал о важности медицинских осмотров и затронул тему вакцинации.

Этот вопрос регулируют сразу два закона Украины – "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

Для допуска к обучению ученику нужна справка 086 – это медицинский документ, который подтверждает состояние здоровья ребенка перед началом обучения в школе. А перед зачислением в учебное заведение такой документ является обязательным.

Господин Кузин заметил, что справка оформляется у своего семейного врача, она действительна один год. Врач может дать рекомендации на что следует обратить внимание или пройти дообследование.

В справке, среди всего прочего, содержится также информация о вакцинальном статусе.

Перед началом учебного года родителям школьников необходимо проверить вакцинальный статус детей. Если вакцинация была пропущена, то – догнать ее и этим обеспечить полноценную защиту ребенка,

– отметил Игорь Кузин.

Если ребенок не получил вакцины, то для этого должна иметь объяснения – постоянные или временные противопоказания.

Вакцинальный статус влияет на коллективный иммунитет и эпидемиологическую ситуацию в учреждении. Поэтому руководитель учреждения может повлиять на ситуацию.

Заместитель министра здравоохранения господин Кузин объяснил, что руководитель учебного заведения, если эпидемическая ситуация позволяет, может допустить таких детей без вакцины к работе. Но если ситуация рискованная, в пик сезонных заболеваний или вспышки – их имеют право не допускать к обучению непосредственно в школе.

Это, напомнил он, урегулировано ЗУ "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

В случае недопущения ребенка к очному обучению, ему могут предложить выбрать другой тип образования, в том числе надомный, пока или он не вакцинируется, или не стабилизируется ситуация.

В среднем количество таких детей – это 2 – 3%. Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей больше, чем 5% среди популяции класса или коллектива... Школа, где показатели находятся на уровне 95%, условно безопасна, потому что мы понимаем, что там не начнется вспышка,

– объяснил Кузин.

Кроме того, заместитель министра отметил, если количество непривитых детей будет расти – они будут подвергать опасности не только себя, но и свое окружение, то есть те классы и коллективы, в которых будут учиться.

Среди примеров – рост показателей заболевания корью среди невакцинированных детей в школе. Важны вакцины от полиомиелита и дифтерии, поскольку эти болезни очень сложно переносятся.