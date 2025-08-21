Які рішення може приймати керівник закладу освіти, щодо невакцинованих дітей, розповідає 24 Канал, посилаючись на Медіацентрі Україна.

Що радять робити керівнику закладу?

Зараз триває підготовка до навчального року. Зокрема медичні огляди школярів.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів про важливість медичних оглядів та зачепив тему вакцинації.

Це питання регулюють одразу два закони України – "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Для допуску до навчання учню потрібна довідка 086 – це медичний документ, який підтверджує стан здоров'я дитини перед початком навчання у школі. А перед зарахування до навчального закладу такий документ є обов'язковим.

Пан Кузін зауважив, що довідка оформлюється у свого сімейного лікаря, вона дійсна один рік. Лікар може дати рекомендації на що слід звернути увагу або пройти дообстеження.

У довідці, серед усього іншого, міститься також інформація про вакцинальний статус.

Перед початком навчального року батькам школярів необхідно перевірити вакцинальний статус дітей. Якщо вакцинація була пропущена, то – наздогнати її і цим забезпечити повноцінний захист дитини,

– зауважив Ігор Кузін.

Якщо дитина не отримала вакцини, то для цього повинна мати пояснення – постійні чи тимчасові протипокази.

Вакцинальний статус впливає на колективний імунітет та епідеміологічну ситуацію у закладі. А тому керівник закладу може вплинути на ситуацію.

Заступник міністра охорони здоров'я пан Кузін пояснив, що керівник навчального закладу, якщо епідемічна ситуація дозволяє, може допустити таких дітей без вакцини до роботи. Але якщо ситуація ризикована, у пік сезонних захворювань чи спалахи – їх мають право не допускати до навчання безпосередньо у школі.

Це, нагадав він, врегульовано ЗУ "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

У разі недопущення дитини до очного навчання, їй можуть запропонувати обрати інший тип освіти, у тому числі надомний, допоки або вона не вакцинується, або не стабілізується ситуація.

В середньому кількість таких дітей – це 2 – 3%. Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей більше, аніж 5% серед популяції класу або колективу... Школа, де показники перебувають на рівні 95%, умовно безпечна, тому що ми розуміємо, що там не розпочнеться спалах,

– пояснив Кузін.

Крім того, заступник міністра наголосив, якщо кількість нещеплених дітей буде зростати – вони будуть наражати на небезпеку не лише себе, але й своє оточення, тобто ті класи й колективи, у яких будуть навчатися.

Серед прикладів – зростання показників захворювання на кір серед невакцинованих дітей у школі. Важливими є вакцини від поліомієліту та дифтерії, оскільки ці хвороби дуже складно переносяться.