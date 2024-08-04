В Украине уже третий ик продолжается полномасштабная война, поэтому важно, чтобы дети во время обучения находились в безопасности. Правительство наконец утвердило подход к оценке безопасности.

Правительство утвердило подход МОН и Минцифры к оценке безопасности школ. Речь идет о программе "Школа офлайн".

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Школьников нужно вывести в безопасный офлайн

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что при создании этой программы главной задачей было найти самые безопасные школы для очного обучения. Речь идет о тех, имеющих укрытие, достаточное количество учеников и расположенных далеко от объектов, по которым целится враг.

Что такое Школа офлайн это комплексная стратегия, которая начнет действовать уже с 1 сентября, внедрение будет постепенным. Цель Школы офлайн – вернуть 300 тысяч учеников к безопасному очному обучению. А там, где очное обучение невозможно, – повысить качество дистанционного.

Конечно, это предполагало огромное количество данных для анализа. Важно было учесть, что они динамические, ситуация меняется, а значит, была необходима качественная методика и действенные инструменты. Федоров отметил, что все запросы покрыли технологии от топовой компании Palantir.

На карту нанесли информацию о:

геолокации учебных заведений;

количестве учеников и персонала;

формате обучения;

геолокации взрывов;

близость объектов инфраструктуры и военных объектов;

близость к линии фронта;

статус каждой общины, в частности оккупирована, продолжаются активные боевые действия или они возможны.

Благодаря этой карте удалось определить отдаленные школы в разных регионах, где надо построить или отремонтировать укрытия. Эти учебные заведения расположены удаленно от военных объектов, объектов инфраструктуры, линии фронта, и там есть запрос на восстановление офлайн-обучения.

Если мы не выведем школьников в безопасный офлайн сейчас, то рискуем потерять поколение. Сначала ковид, потом полномасштабное вторжение - как результат, украинские школьники отстают от сверстников из других стран на 2 года обучения,

– отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что со временем этот разрыв будет только увеличиваться, а в будущем последствия в образовательных пробелах почувствует вся страна. Поэтому важно прямо сейчас бороться за каждого ребенка и качество образования, которое он получит.