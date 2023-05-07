Экзаменационная тревожность: как не завалить важные экзамены из-за стресса

Экзамены – это всегда нелегкое испытание, даже если вы хорошо знаете материал. Психологическое напряжение и физическое истощение может сыграть злую шутку с каждым, кто не знает, как этому противостоять.

Наверное, каждый знает, что полностью избавиться от стресса во время экзамена невозможно. Дело в том, что экзамен – это всегда элемент неопределенности, поэтому наш мозг будет реагировать на это соответствующим образом.

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Усиливать уровень стресса может и физическое состояние: элементарные недосыпания и переутомление всегда играют на стороне тревожности. Если запаниковать во время экзамена, можно завалить даже те задачи, ответ на которые точно знаешь, а это вряд ли даст положительный эффект для нашего будущего. Чтобы потом не жалеть о чрезмерном влиянии переживаний на нашу жизнь, важно знать несколько простых советов, о которых рассказывает 24 Канал.

Как преодолеть стресс во время экзамена

Первое, на что следует обратить внимание – дыхание. Наш мозг в ответ на стрессовую ситуацию запускает в организме определенные процессы, ускоренное дыхание – один из основных. Этот механизм можно запустить в обратном порядке. Начните глубоко и спокойно дышать, и вы почувствуете, как уровень тревоги падает.

Экзамен – это всегда стресс​ / Фото Pixabay

Также хорошо позаботьтесь о своем физическом состоянии. Сон, еда, достаточное количество воды, возможно, что-то сладкое под рукой. Обычно ваш уставший организм является крупнейшим союзником тревожности, так что не дайте стрессу заключить это "партнерство".

Следующий совет может показаться странным, но не пытайтесь сосредотачиваться исключительно на тревоге и искать способы его преодоления. Например, если у вас дрожат руки, не нужно заставлять их остановиться силой воли, просто возьмите ручку. Переживать в ответственный момент – это вполне нормально, и чем быстрее вы это примете, тем легче вам будет управлять своим стрессом. Важно сосредоточиться не на своем состоянии, а на текущем задании.

И самое главное – оставьте время на самокритичность для какого-то другого дня. Часто в стрессовых ситуациях нас поглощают негативные мнения, в памяти возникает предыдущий негативный опыт. В результате – паника и парализованная память. Возьмите с собой какой-нибудь предмет, который будет напоминать вам о предыдущих успехах, и обращайтесь к нему всякий раз, когда начнете сомневаться в собственных силах.