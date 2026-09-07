Какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты при поступлении в колледжи

В 2026 году 74 112 абитуриентов в Украине приступили к получению профессионального образования. Большинство из них будут учиться бесплатно по государственному или региональному заказу.

Их число составляет 72 524 человека. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов колледжей

Всего абитуриенты подали 97 431 заявление о поступлении. Больше всего – на программы подготовки по следующим профессиональным квалификациям:

повар, кондитер – 9 350 заявлений;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств – 2 643 заявления;

парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик – 2 551 заявление;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств – 2 508 заявлений;

повар – 2 133 заявления.

Почти 69 % абитуриентов зачислили после 9 класса – это более 51 тысячи студентов.

В МОН отмечают, что профессиональное образование может предоставить студентам четкий путь от обучения к первой работе. Для ведомства важно, чтобы этот путь начинался с современного оборудования, практических навыков и обучения, соответствующего реальным потребностям работодателей.

Именно поэтому мы обновляем мастерские, меняем содержание образования и укрепляем сотрудничество колледжей с бизнесом,

– заявил заместитель главы МОН Дмитрий Завгородний.

И добавил, что в Украине работают 513 учреждений профессионального образования, которые готовят специалистов для ключевых отраслей экономики: промышленности, энергетики, строительства, транспорта, общественного питания и других.

По словам чиновника, для отдельных категорий доступно бесплатное обучение по ваучеру стоимостью около 33 тысяч гривен.