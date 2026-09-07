Таких 72 524 особи. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Які спеціальності найпопулярніші серед вступників до коледжів

Загалом абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ. Найбільше — на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:

кухар, кондитер — 9 350 заяв;

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів — 2 643 заяви;

перукар (перукар-модельєр), манікюрник — 2 551 заява;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів — 2 508 заяв;

кухар — 2 133 заяви.

Майже 69% вступників зарахували після 9 класу — це понад 51 тисяча студентів.

У МОН кажуть, що професійна освіта може дати студентам зрозумілий шлях від навчання до першої роботи. Для відомства важливо, щоб цей шлях починався із сучасного обладнання, практичних навичок і навчання, яке відповідає реальним потребам роботодавців.

Саме тому ми оновлюємо майстерні, змінюємо зміст освіти та посилюємо співпрацю коледжів із бізнесом,

– заявив заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.

І додав, що в Україні працюють 513 закладів професійної освіти, які готують фахівців для ключових галузей економіки: промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, громадського харчування та інших.

За словами посадовця, для окремих категорій доступне безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тисячі гривень.