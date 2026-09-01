Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

На які спеціальності зарахували найбільше абітурієнтів

Загалом 96,4% бюджетних рекомендацій завершилися зарахуванням.

72% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом.

Найбільше вступників зарахували на такі спеціальності:

менеджмент — 19 681;

психологія — 12 140;

середня освіта — 9 094;

філологія — 8 754;

маркетинг — 7 979.

Понад половина першокурсників – 57,2% – навчатимуться у п’яти найбільших освітніх центрах: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Водночас є значний попит на навчання в прифронтових регіонах: на конкурсні пропозиції ЗВО в цих областях припало 29% усіх вступних заяв.

Доки триває вступна кампанія

Основний етап зарахування завершився. Однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня.

Вступники, які не отримали рекомендації під час автоматизованого розподілу або не виконали вимоги за наданою рекомендацією, ще можуть взяти участь у конкурсному доборі на вакантні контрактні місця.

Також триває вступ до аспірантури та наступні етапи зарахування на окремі рівні вищої освіти.