На какие специальности в вузах зачислили больше всего абитуриентов
В рамках вступительной кампании этого года в вузы Украины были зачислены 222 342 абитуриента. 70 510 – на государственное финансирование, 151 832 – на платную форму обучения.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов
В целом 96,4% рекомендаций на бюджетные места завершились зачислением.
72% рекомендаций на бюджетные места абитуриенты получили по первому приоритету.
Больше всего абитуриентов зачислили на следующие специальности:
менеджмент – 19 681;
психология – 12 140;
среднее образование – 9 094;
филология – 8 754;
маркетинг – 7 979.
Более половины первокурсников – 57,2% – будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.
В то же время наблюдается значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах: на конкурсные предложения вузов в этих областях пришлось 29 % всех вступительных заявлений.
Пока продолжается приемная кампания
Основной этап зачисления завершился. Однако вступительная кампания продлится до 20 октября.
Абитуриенты, не получившие рекомендации в ходе автоматизированного распределения или не выполнившие требования по предоставленной рекомендации, еще могут принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места.
Также продолжается прием в аспирантуру и последующие этапы зачисления на отдельные уровни высшего образования.
Ранее мы рассказывали, в какие вузы Украины в этом году зачислили больше всего абитуриентов.