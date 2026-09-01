На какие специальности в вузах зачислили больше всего абитуриентов

В рамках вступительной кампании этого года в вузы Украины были зачислены 222 342 абитуриента. 70 510 – на государственное финансирование, 151 832 – на платную форму обучения.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов

В целом 96,4% рекомендаций на бюджетные места завершились зачислением.

72% рекомендаций на бюджетные места абитуриенты получили по первому приоритету.

Больше всего абитуриентов зачислили на следующие специальности:

менеджмент – 19 681;

психология – 12 140;

среднее образование – 9 094;

филология – 8 754;

маркетинг – 7 979.

Более половины первокурсников – 57,2% – будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

В то же время наблюдается значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах: на конкурсные предложения вузов в этих областях пришлось 29 % всех вступительных заявлений.

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Пока продолжается приемная кампания

Основной этап зачисления завершился. Однако вступительная кампания продлится до 20 октября.

Абитуриенты, не получившие рекомендации в ходе автоматизированного распределения или не выполнившие требования по предоставленной рекомендации, еще могут принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места.

Также продолжается прием в аспирантуру и последующие этапы зачисления на отдельные уровни высшего образования.