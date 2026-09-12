Этот вуз имеет самый высокий средний конкурсный балл среди поступивших на бакалавриат

Киевская школа экономики в этом году зачислила 812 абитуриентов. 515 – на бакалавриат, 297 – на магистратуру.

Средний конкурсный балл на бакалавриате – 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных абитуриентов в украинских университетах. Об этом 24 Каналу сообщил в вузе.

Какой вуз имеет самый высокий средний конкурсный балл

215 зачисленных в этом году абитуриентов в KSE получили финансовую поддержку от вуза. Еще 297 студентов поступили на магистерские программы со средним баллом 174,5. Университет имеет самый высокий показатель как среди абитуриентов на бюджет, так и среди абитуриентов на контракт. KSE также занимает первое место в Украине по среднему баллу по математике среди зачисленных абитуриентов – 180,5.

Пятеро абитуриентов набрали 200 баллов. Среди них – Иван Прудько, один из двух украинцев, которые в этом году получили по 200 баллов по всем четырем предметам НМТ. Он сдал на максимальный балл математику, украинский язык, историю Украины и географию.

В KSE также поступили 17 победителей всеукраинских STEM-олимпиад – они заняли первое или второе место. Еще 8 студентов нового набора – участники и победители международных олимпиад.

В KSE в этом году очень сильный набор. У нас самый высокий средний конкурсный балл среди зачисленных абитуриентов в Украине. Средний балл по математике у наших абитуриентов – 180,5 – также самый высокий в Украине. А это важно,

– рассказал ректор KSE University Тимофей Брик.

И добавил, что в вузе ищут сильных школьников, в частности участников и победителей олимпиад, и приглашают их в KSE.

Сколько абитуриентов получили грант

50 студентов KSE в этом году получили грант Come Back Home – программу для абитуриентов, которые возвращаются учиться в Украину или рассматривали возможность поступления за границу. Среди них 37 бакалавров и 13 магистров.

Всего на грант было подано 100 заявок – 76 на бакалавриат и 24 на магистратуру. 21 студент вернулся из-за рубежа, еще 29 подавали заявки в зарубежные университеты и решили учиться в Украине.

Отметим, что KSE University – ведущий частный университет в Украине. Здесь готовят конкурентоспособных специалистов в сферах экономики, бизнеса, IT, инженерии, права, публичного управления, психологии, данных и искусственного интеллекта.