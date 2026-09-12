Середній конкурсний бал на бакалавраті — 174,4. Це найвищий серед зарахованих вступників в українських університетах. Про це 24 Каналу повідомили у виші.

Який виш має найвищий середній конкурсний бал

215 цьогорічних зарахованих вступників до KSE отримали фінансову підтримку від вишу. Ще 297 студентів вступили на магістерські програми із середнім балом 174.5. Університет має найвищий показник і серед вступників на бюджет, і серед вступників на контракт. KSE також посідає перше місце в Україні за середнім балом з математики серед зарахованих вступників — 180,5.

П’ятеро вступників мають конкурсний бал 200. Серед них – Іван Прудько, один із двох українців, які цього року отримали по 200 балів з усіх чотирьох предметів НМТ. Він склав на максимальний бал математику, українську мову, історію України та географію.

До KSE також вступили 17 переможців всеукраїнських STEM-олімпіад – вони посіли перше або друге місце. Ще 8 студентів нового набору – учасники й переможці міжнародних олімпіад.

У KSE цього року дуже сильний набір. Ми маємо найвищий середній конкурсний бал серед зарахованих вступників в Україні. Середній бал з математики у наших вступників — 180,5 – також найвищий в Україні. А це важливо,

– розповів ректор KSE University Тимофій Брік.

І додав, що у виші шукають сильних школярів, зокрема учасників і переможців олімпіад, і запрошують їх до KSE.

Скільки вступників отримали грант

50 студентів KSE цьогоріч отримали грант Come Back Home — програму для вступників, які повертаються навчатися в Україну або розглядали вступ за кордон. Серед них 37 бакалаврів і 13 магістрів.

Загалом на грант подали 100 заявок — 76 на бакалаврат і 24 на магістратуру. 21 студент повернувся з-за кордону, ще 29 подавали заявки до іноземних університетів і вирішили навчатися в Україні.

Зауважимо, що KSE University – провідний приватний університет в Україні. Тут готують конкурентоспроможних фахівців у сферах економіки, бізнесу, IT, інженерії, права, публічного управління, психології, даних та штучного інтелекту.