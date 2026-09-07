Значительное число: сколько участников НМТ-2026 не поступили в вузы

Около трети всех участников национального мультитеста, сдававших экзамен в этом году, не стали студентами украинских вузов. Они либо не поступили, либо вообще не подавали документов в вузы.

Об этом свидетельствуют статистические данные по проведению НМТ в 2026 году. Они приведены в отчете, опубликованном УЦОЯО.

Сколько участников НМТ-2026 не поступили в вузы

В этом году официальные результаты теста, необходимые для участия в приемной кампании на бакалавриат (медицинскую магистратуру), получили более 329 тысяч человек.

Из них более 48,5 тысячи участников не преодолели порог хотя бы по одному предмету НМТ. Это лишило их возможности участвовать в приемной кампании в вузы.

Так, по итогам вступительной кампании в этом году студентами стали чуть более 222 тысяч абитуриентов.

В то же время из почти 281 тысячи участников НМТ, получивших положительный результат экзамена, 59 тысяч человек не воспользовались возможностью поступления в вузы.

В целом почти 108 тысяч украинцев, принимавших участие в НМТ в 2026 году, не участвовали в приемной кампании в украинские вузы в этом году вообще или не стали студентами по разным причинам.

Интересно В этом году двое участников национального мультитеста сдали экзамен на максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Помимо львовянина, такого результата добился ученик из Черниговской области. Это Иван Прудько – выпускник Нежинского лицея городского совета при НГУ имени Николая Гоголя.

Сколько участников сдали НМТ на максимальный балл

В этом году количество участников НМТ, сдавших тестирование на максимальный балл, составляет 4002 человека. Из них 3712 участников сдали на максимальный балл один предмет, 260 – два предмета, 28 – три предмета и 2 – все четыре предмета.

В прошлом году таких участников было в общей сложности 2745, из них 2459 участников сдали на максимальный балл один предмет, 252 – два предмета, 31 – три предмета и 3 – все четыре предмета.