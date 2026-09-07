Про це свідчать статистичні дані проведення НМТ у 2026 році. Вони є у звіті, який оприлюднив УЦОЯО.

Скільки учасників НМТ-2026 не стали студентами вишів

Цьогоріч офіційні результати тесту, необхідні для участі у вступній кампанії до бакалаврату (медичної магістратури), отримали понад 329 тисяч осіб.

З них понад 48,5 тисячі учасників не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ. Це відібрало у них можливість брати участь у вступній кампанії до вишів.

Так, за результатами вступної кампанії, студентами цьогоріч стали трохи більше ніж 222 тисячі вступників.

Водночас з майже 281 тисячі учасників НМТ, які отримали позитивний результат іспиту, 59 тисяч осіб не скористалися можливістю вступу до вишів.

Загалом майже 108 тисяч українців, які брали участь у НМТ у 2026 році, не взяли участі у вступній кампанії до українських вишів цього року взагалі або не стали студентами з різних причин.

Цікаво Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Окрім львів'янина, такий результат підкорився учневі з Чернігівщини. Це Іван Прудько – випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.

Скільки учасників склали НМТ на максимальний бал

Цьогоріч кількість учасників НМТ, які склали тестування на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 3712 учасників склали на максимальний бал один предмет, 260 – два предмети, 28 – три предмети, і 2 – усі чотири предмети.

Торік таких учасників загалом було 2745, з них 2459 учасників склали на максимальний бал один предмет, 252 – два предмети, 31 – три предмети, і 3 – усі чотири предмети.