В Украине утвердили новый Порядок прохождения практической подготовки учащихся профессиональных учебных заведений. Теперь студентам профессиональных колледжей будут платить за работу во время практики.

️️То есть если во время производственной практики студент не только учится, но и де-факто выполняет работу для предприятия или оказывает услуги работодателю. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Что изменится для получателей профессионального образования

Со студентом должен быть заключен студенческий трудовой договор, а вознаграждение за выполненную работу или оказанные услуги работодатель выплачивает непосредственно на счет студента.

Ранее 50% средств, заработанных студентом во время производственной практики, могли перечисляться учебному заведению. Теперь эти средства будет получать непосредственно студент,

– уточнил народный депутат.

В то же время для студентов, поступивших на обучение до 1 января 2026 года, законодательство предусматривает переходный период, в течение которого продолжают действовать прежние правила.

Кроме того, студенческий трудовой договор означает официальное оформление трудовых отношений. То есть еще во время учебы студент может одновременно осваивать профессию, приобретать опыт работы и зарабатывать деньги.

Что это означает для работодателей

Депутат заявил, что для работодателей это также важное изменение.

Практика дает возможность увидеть будущего специалиста в деле, научить его работать на определенном оборудовании и по определенным технологиям, а после завершения обучения – принять на работу уже подготовленного сотрудника,

– уточнил Бабак.

По его словам, именно так и должно работать современное профессиональное образование. Учебное заведение дает знания и готовит к профессии, работодатель участвует в практической подготовке, а студент еще во время учебы приобретает опыт работы.