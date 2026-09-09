️️То есть если во время производственной практики студент не только учится, но и де-факто выполняет работу для предприятия или оказывает услуги работодателю. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Что изменится для получателей профессионального образования

Со студентом должен быть заключен студенческий трудовой договор, а вознаграждение за выполненную работу или оказанные услуги работодатель выплачивает непосредственно на счет студента.

Ранее 50% средств, заработанных студентом во время производственной практики, могли перечисляться учебному заведению. Теперь эти средства будет получать непосредственно студент,

– уточнил народный депутат.

В то же время для студентов, поступивших на обучение до 1 января 2026 года, законодательство предусматривает переходный период, в течение которого продолжают действовать прежние правила.

Кроме того, студенческий трудовой договор означает официальное оформление трудовых отношений. То есть еще во время учебы студент может одновременно осваивать профессию, приобретать опыт работы и зарабатывать деньги.

Что это означает для работодателей

Депутат заявил, что для работодателей это также важное изменение.

Практика дает возможность увидеть будущего специалиста в деле, научить его работать на определенном оборудовании и по определенным технологиям, а после завершения обучения – принять на работу уже подготовленного сотрудника,

– уточнил Бабак.

По его словам, именно так и должно работать современное профессиональное образование. Учебное заведение дает знания и готовит к профессии, работодатель участвует в практической подготовке, а студент еще во время учебы приобретает опыт работы.