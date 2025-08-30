В сфере профессионального образования произойдет немало изменений. В частности, появятся новые профессии и учебные программы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего в эфире телемарафона. В учреждениях профтехобразования при этом появятся наблюдательные советы, которые будут влиять на качество образования и назначения руководителей.

Какие изменения произойдут в сфере профессионального образования?

Изменения должны произойти в течение ближайших нескольких лет. В первый год запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы и создать наблюдательные советы в учебных заведениях. Последние будут состоять преимущественно из представителей работодателей.

От этого качество образования несомненно должно улучшиться. На выходе после обучения выпускников будет ожидать независимое оценивание. Не просто контрольная работа в том же учебном заведении, а прохождение экзамена в независимом квалификационном центре. Он может быть в другом учебном заведении, возможно в колледже, или у представителей работодателей на предприятиях,

– рассказал Завгородний.

По его словам, так результаты обучения будут привязаны к современным профессиональным стандартам. МОН при этом будет проверять, достигают ли выпускники этих навыков и стандартов.

В МОН надеются, что в будущем через инструмент наблюдательных советов работодатели будут иметь значительное влияние на учебные заведения. Наблюдательный совет при этом будет влиять на назначение директора, установление ему ключевых показателей эффективности, а также на утверждение финансового плана заведения, стратегии развития.