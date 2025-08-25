Важной новацией в документе является система оценивания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.
К теме Рада приняла законопроект о профессиональном образовании: что он предусматривает
Как изменят систему оценивания?
Бабак отметил, что раньше учебное заведение само учило и само оценивало.
Теперь будет действовать новый принцип: учат одни – оценивают другие,
– подчеркнул он.
Оценивание, по его словам, будут осуществлять в независимых квалификационных центрах.
Они могут создаваться и самими заведениями, и отдельно работодателями. Но важное правило, если ты учишься в одном заведении, оценивать тебя должен другой,
– добавил Бабак.
По его словам, центры смогут оценивать знания, полученные как в системе формального, так и неформального образования.
То есть вы можете пройти курс хоть на YouTube, овладеть нужными навыками, прийти в квалификационный центр, сдать теоретический и практический экзамен – и получить свидетельство, признанное государством и работодателем. А значит, быстро выйти на рынок труда с подтвержденной квалификацией,
– резюмировал нардеп.
