Финляндия выделяет 20,5 миллиона евро на украинское образование

Финляндия продолжает поддерживать украинское образование. Теперь страна выделит 20,5 миллиона евро на поддержку образовательной реформы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра по вопросам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио и Министерства образования и науки Украины. Эти средства направят на поддержку образовательной реформы в рамках проекта, который продлится с 2025 до 2028 года.

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Финляндия выделяет миллионы евро на украинское образование

Проект сотрудничества разрабатывали совместно с Министерством образования и науки Украины, Министерством образования и культуры Финляндии и Финским национальным агентством по образованию.

Правительство Финляндии является одним из ключевых партнеров в реформировании образования, начиная с 2018 года. У нас много совместных программ, целью которых является укрепление социальной защиты учащихся и учениц, а также предоставление им психосоциальной поддержки. Благодарен партнерам за тот вклад, который они делают в поддержку и реформирование образования,

– заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Также Финляндия предоставит 500 тысяч евро на поддержку программы школьного питания Всемирной продовольственной программы (WFP) в Украине. В этом году страна уже помогла почти 700 школам в Украине обеспечить 5,6 миллионов горячих обедов для примерно 90 тысяч учеников начальных классов.



Вилле Тавио отметил, что Финляндия продолжает оказывать мощную и всестороннюю поддержку Украине.