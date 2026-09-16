В школах грядут значительные изменения: чего ждать учебным заведениям и старшеклассникам

В Украине 1 сентября началась реализация нового этапа реформы старшей школы. 150 академических лицеев по всей стране в настоящее время тестируют новую модель обучения для 10 – 12 классов.

Полноценный запуск реформы должен состояться 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что изменится для старшеклассников

В результате реализации реформы старшая школа должна стать профильной: ученики смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами относительно будущей профессии. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

По окончании 9 класса у учащихся будет два основных пути: продолжить обучение в академическом лицее или поступить в колледж.

В академических лицеях 10–12 классы станут отдельным звеном профильного среднего образования. Учащиеся смогут углубленно изучать выбранные предметы, посещать факультативные курсы и формировать собственную образовательную траекторию. Лицей должен предлагать как минимум три профиля обучения. Они относятся к естественно-математическому (STEM), языково-литературному и социально-гуманитарному кластерам.

Что изменится для школ

Для профильной старшей школы также обновляют образовательное пространство. В рамках проекта Modern Learning Spaces в 250 учебных заведениях в 22 регионах создают современные STEM-пространства и лаборатории. На их обустройство предусмотрено 1,9 миллиарда гривен государственной субвенции. Речь идет о лабораториях и учебных кабинетах естественных дисциплин и STEM-направлений. Учащиеся смогут не только изучать теорию, но и проводить эксперименты, работать над проектами и приобретать практические навыки.

Пространство в таких классах также планируется сделать более гибким: будут использоваться мобильная мебель, отдельные лабораторные зоны и интерактивные поверхности.

Именно 2026–2027 учебный год станет пилотным для 150 академических лицеев. Они должны опробовать новые образовательные программы, профили, выборочные курсы и механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся. По результатам пилотного проекта МОН планирует скорректировать необходимые решения и подготовить систему к общенациональному запуску 1 сентября 2027 года.

Постепенно будет меняться и учебная база: подготовку учебников для профильной школы синхронизировали с переходом на новую модель – учебники для 10 класса должны появиться в 2027 году, для 11-го – в 2028 году, для 12-го – в 2029 году.