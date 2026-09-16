Предварительно общие расходы на образование и науку на следующий год составляют 328,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 286,6 миллиарда гривен планируется направить на бюджетные программы МОН. Это на 43,4 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что и сколько средств предусмотрено

Глава МОН Андрей Бутенко заявил: несмотря на войну, финансирование образования и науки растет. Это инвестиция в будущее страны.

Суммы финансирования еще могут измениться. Среди ключевых направлений в сфере образования – оплата труда педагогов, школьное питание, стипендии, развитие инфраструктуры и учебных заведений.

На образовательную субвенцию местным бюджетам в 2027 году предварительно предусмотрено 192,8 миллиарда гривен – на 32,1 миллиарда гривен больше, чем в этом году.

Академические стипендии. На выплаты студентам и курсантам, аспирантам и докторантам колледжей и вузов предусмотрено 9,4 миллиарда гривен. Это на 2,8 миллиарда гривен больше, чем в 2026 году.

На подготовку кадров колледжами предусмотрено 7,9 миллиарда гривен – на 2,9 миллиарда гривен больше, чем в бюджете 2026 года.

На подготовку специалистов и обеспечение работы высших учебных заведений предусмотрено 28,4 миллиарда гривен – на 8,2 миллиарда гривен больше, чем в бюджете 2026 года.

Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. На соответствующую субвенцию местным бюджетам предусмотрено 495,4 миллиона гривен – на 45,4 миллиона гривен больше, чем в бюджете 2026 года.

На развитие науки и инноваций предусмотрено рекордные 24,2 миллиарда гривен, из которых 9,7 миллиарда гривен – по бюджетным программам МОН для финансирования научных учреждений и других направлений в сфере управления министерства.

Средства будут направляться на приоритетные научные исследования и разработки, научную деятельность университетов и научных учреждений, в частности на программы, связанные с переходом на новую модель финансирования науки по результатам государственной аттестации, развитием исследовательской инфраструктуры, Национальной системой исследователей, проектной аспирантурой и постдокторантурой. Также увеличили грантовую поддержку через Национальный фонд исследований Украины, исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и другие направления.

В этом году общие расходы на науку и инновации составили 19,9 миллиарда гривен, из которых 7,3 миллиарда гривен предусмотрено по бюджетным программам МОН.

Интересно! В государственном бюджете на 2026 год на образование и науку предусмотрено 298,8 миллиарда гривен. Это на 85,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году.

Безопасность учащихся и педагогов, а также доступ к очному обучению по-прежнему остаются приоритетами государства.

В проекте бюджета также предусмотрены средства на обустройство укрытий, обновление учебных помещений и оборудования для "Новой украинской школы", модернизацию столовых и пищеблоков, закупку школьных автобусов, а также обновление мастерских и лабораторий учреждений профессионального и предвузовского образования. Объемы финансирования этих направлений будут дополнительно уточняться в ходе проработки проекта бюджета с учетом потребностей учебных заведений и возможностей бюджета.

Далее проект Государственного бюджета Украины на 2027 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. После проработки проекта с народными депутатами состоится его рассмотрение в первом чтении.

Окончательные объемы финансирования будут определены после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".