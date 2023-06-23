Когда и где обнародуют достоверные и официальные результаты НМТ-2023

В Украине завершилась основная сессия НМТ-2023. Теперь ее участники ждут официальных результатов.

Официальные результаты основной сессии НМТ будут размещены в персональных кабинетах участников до 28 июня. Сначала будет проведен дополнительный анализ всех работ поступающих.

Смотрите также В УЦОКО рассказали, может ли НМТ заменить ВНО

Когда и где обнародуют достоверные и официальные результаты НМТ

В УЦОКО при этом отмечают: из-за высокой скорости автоматизированного наложения ключей ответов отдельные из них могли быть учтены некорректно. Так что результаты, автоматически отображенные платформой на экране после завершения участником теста, могут отличаться от официальных, которые будут в персональных кабинетах.

Также технология определения результатов НМТ предусматривает обработку, повторную проверку и подробный анализ всех ответов участников каждой сессии тестирования.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

В УЦОКО при этом уже установили, что после завершения теста по истории Украины участники отдельных сессий НМТ на экранах компьютеров видели неправильно отображенное количество набранных баллов. Все же волноваться не стоит: правильно предоставленные ответы по истории Украины отнесут.

К теме В тестах НМТ-2023 обнаружили ошибку

Как пройдет вступительная кампания 2023