Офіційні результати основної сесії НМТ розмістять у персональних кабінетах учасників до 28 червня. Спочатку здійснять додатковий аналіз усіх робіт вступників.
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Коли і де оприлюднять достовірні й офіційні результати НМТ
В УЦОЯО при цьому наголошують: через високу швидкість автоматизованого накладання ключів відповідей окремі з них могли бути обліковані некоректно. Тож результати, які автоматично відобразила платформа на екрані після завершення учасником тесту, можуть різнитися від офіційних, які будуть у персональних кабінетах.
Також технологія визначення результатів НМТ передбачає обробку, повторну перевірку і докладний аналіз усіх наданих відповідей учасників кожної сесії тестування.
В УЦОЯО при цьому вже встановили, що після завершення тесту з історії України учасники окремих сесій НМТ на екранах комп'ютерів бачили неправильно відображену кількість набраних балів. Все ж хвилюватися не варто: правильно надані відповіді з історії України зарахують.
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Як відбуватиметься вступна кампанія 2023
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.