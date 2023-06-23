Офіційні результати основної сесії НМТ розмістять у персональних кабінетах учасників до 28 червня. Спочатку здійснять додатковий аналіз усіх робіт вступників.

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Коли і де оприлюднять достовірні й офіційні результати НМТ

В УЦОЯО при цьому наголошують: через високу швидкість автоматизованого накладання ключів відповідей окремі з них могли бути обліковані некоректно. Тож результати, які автоматично відобразила платформа на екрані після завершення учасником тесту, можуть різнитися від офіційних, які будуть у персональних кабінетах.

Також технологія визначення результатів НМТ передбачає обробку, повторну перевірку і докладний аналіз усіх наданих відповідей учасників кожної сесії тестування.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В УЦОЯО при цьому вже встановили, що після завершення тесту з історії України учасники окремих сесій НМТ на екранах комп'ютерів бачили неправильно відображену кількість набраних балів. Все ж хвилюватися не варто: правильно надані відповіді з історії України зарахують.

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