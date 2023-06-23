Та в УЦОЯО заявили, що виявили у тестах помилку. І саме у тестах з математики.

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У тестах НМТ з математики виявили помилку

Так, УЦОЯО в одному із завдань на встановлення відповідностей блоку НМТ з математики виявив технічну помилку. Ці завдання учасники виконували 9 червня під час 2 зміни.

Помилка пов'язана із неправильно введеним математичним знаком. Таким чином правильними виявилися два варіанти відповіді.

В УЦОЯО шкодують про цей недогляд і повідомляють, що апеляційна комісія вже ухвалила рішення щодо цього випадку. Ті учасники, які надали одну з можливих двох правильних відповідей на завдання, отримають свій заслужений бал.

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