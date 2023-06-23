Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього" у Львові розповіла, чи може НМТ замінити ЗНО. Про це розповідає 24 Канал.
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Чи може НМТ замінити ЗНО
Вакуленко зауважила, що навряд чи в УЦОЯО повернуться до тестових форм у паперовому варіанті. Папір залишать лише для невеличких моніторингових досліджень для 4-го класу. Вона вважає, що повертатися до паперових тестувань немає сенсу.
Очільниця УЦОЯО переконана: краще вдосконалювати комп'ютерні тестування. Зокрема, варто збільшувати час для виконання завдань і додавати більше запитань відкритого типу.
Вакуленко при цьому висловила свою думку щодо розвитку НМТ.
Це мають бути повноцінні онлайнові оцінювання, хорошої тривалості, які передбачатимуть відкриті завдання, аудіювання, з розгорнутою формою відповіді. А також мають бути правильні порогові бали. Поріг, який покаже, що людина готова до отримання вищої освіти,
– переконана вона.
Коли можуть запровадити такі онлайн-тестування, Вакуленко поки не каже – через те, що триває повномасштабна війна.
Зауважимо: у 2023 році, як і торік, випускники складають НМТ – спрощений варіант ЗНО. За його результатами і вступатимуть до вишів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.