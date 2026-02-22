Что такое "розмай" из песни "Гай, зеленый гай" Яремчука: знаете ли его значение

Есть слова, которые пахнут весной и зелеными рощами, даже когда их произносишь среди зимы. И особенно щемяще и по-особенному они звучат в песнях.

Какой образ несет слово "розмай" в известной песне, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Что означает "розмай" из известной песни?

Песня "Гай, зеленый гай" Назария Яремчука – один из символов украинской народной эстрады, в котором поэтически описана красота природы и внутренние переживания лирического героя. В тексте звучит слово "розмай", которое может быть непонятным для современного слушателя, поскольку не является частым в повседневной речи.

Словари толкуют слово "розмай" – как что-то раскидистое, буйно расцветшее, зеленое: лес, роща, поле, кипящее жизнью и растительностью. Слово славянского происхождения и часто встречается в народных песнях, думах и поэзии. Оно используется как метафора природного пространства, символизирующего свободу, радость, достаток и нетронутую красоту:

"Краще йди в темний гай, у зелений розмай, Або в поле, де вітер гуляє, На дозвіллі із лихом собі розмовляй". (Леся Украинка).

Другое значение слова "розмай" – волшебное зелье или растение, что имеет магическую силу любви или используется для торжественных обрядов, но это значение является архаичным и мало распространенным.

"Іди, доню, до гаю,

Копай зілля розмаю.

Я розмаю не знаю,

Хіба людей спитаю". (из народной песни)

В песне "Гай, зеленый гай" слово розмай использовано именно в значении буйной зелени, раскидистой рощи, что передает красоту украинской природы, ее животворность и широту:

"Там, де зустрів тебе, там шумить і нині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твої очі сині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твій веселий голос

Гай, зелений гай

Там ти сказала: "Що ж буде з нами, любий,

Як мине розмай?"

Это не просто описание местности – это художественный образ, вызывающий у слушателя ощущение просторов, где все зеленое, живое и полное природных ароматов. Термин усиливает атмосферу песни и делает ее образы более глубокими и эмоционально насыщенными.

Ранее мы писали о еще одной известной украинской эстрадной песне "Черемшина", которая воспевает красоту украинской природы содержит ряд слов, что тоже не всегда понятны слушателю – вівчар, стріха, смерека, осокори, плай.

Интересно! Песня – создана за сутки. Композитор Александр Злотник написал музыку, а Юрий Рыбчинский – слова буквально за один день. Это была их первая совместная работа, которая сразу стала хитом. В 1984 году песня звучала на республиканском радио до 10 раз в день, что было настоящим феноменом для украинской эстрады. А через месяц советская власть запретила ее трансляцию, назвав "низкохудожественным произведением".

Песня "Гай, зеленый гай": смотрите видео

Словари приводят еще одно, похожее по звучанию, слово – "розмАювати", у которого аж 4 значения:

Подувом развевать в разные стороны волосы, одежду, ленты и прочее: "– Розмай, вітре, мою чорну косу до пояса!" (Иван Нечуй-Левицкий)

Разгонять, рассеивать ветром тучи, туман, непогоду: "Бачить Лиска, відкіль блиска, хвостом має – хмари не розмає." (поговорка) Легкомысленно, бесцельно растрачивать что-либо – талант, способности, возможности и тому подобное: "Мене хвилює синій обрій і вітер весняний, рвачкий, що всі думки мої недобрі розмає, як пухкі хмарки." (Максим Рыльский).

Избавиться от какого-либо неприятного ощущения, плохого настроения, тревоги, грусти: "Мене хвилює синій обрій і вітер весняний, рвачкий, що всі думки мої недобрі розмає, як пухкі хмарки." (Михаил Драй-Хмара).

И, вероятно, вы чаще слышали слово с тем же корнем – "розмаїтий" – разнообразный.

Сегодня слово "розмай" редко звучит в повседневной речи, однако его поэтический оттенок делает украинские песни и тексты более эмоциональными и неповторимыми. Говорите на украинском и ждите весеннего розмаю!