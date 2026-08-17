Не путайте "розпещений" с "росбещеним": в чем разница между этими словами

В языке есть слова, которые звучат похоже, но имеют совершенно разные оттенки значения. Часто их путают, и тогда смысл высказывания кардинально меняется

Так обстоит дело со словами "розпещений" и "розбещений". Давайте разберемся, почему их разница, со ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко.

"Розпещений" или "розбещений" – в чем разница?

Эти слова настолько похожи по звучанию, что их легко спутать. Особенно когда речь идет о человеке, который привык получать все, что хочет. Но "розпещений" и "розбещений" – не совсем одно и то же.

Заглянем в словари, какое определение они дают:

"Розпещений" – это тот, кого чрезмерно баловали, потакали его желаниям, создавали для него особые условия. Такой человек может быть капризным, неблагодарным, требовательным, привыкшим к комфорту. Происходит от слова "ласкать" – нежно относиться, радовать. Чаще всего так говорят о ребенке, привыкшем к чрезмерному вниманию и уступкам.

"розпещена дитина";

"розпещений увагою син";

"розпещений подарунками онук".

Обратите внимание! Раньше ми писали як на укринском языке называть детей своих детей – онуки или внуки.

А вот "розбещений" имеет гораздо более сильное негативное значение. Это человек, утративший моральные ограничения, испорченный под влиянием вседозволенности, вредных привычек или аморального поведения. Происходит от "бещ" (из старославянского – зло, порок).

"розбещена людина";

"розбещена молодь";

"розбещене суспільство";

"розбещена поведінка";

"розбещені звичаї".

Термин "розбещення" присутствует в Уголовном кодексе Украины, и за такие деяния человек несет наказание.

Почему разница между терминами: смотрите видео от Виктора Дяченко

Не каждый "розпещений" ребенок является "розбещеним". Чрезмерная опека и потакание могут сделать человека капризным и нетребовательным к собственным желаниям, но слово "розбещений" относится уже к гораздо более глубокой моральной характеристике.

Путать эти слова опасно, потому что они описывают разные явления. Стоит внимательно подбирать слова, чтобы наша речь оставалась точной и выразительной.

Поэтому, если ребенок привык получать дорогие подарки и капризничает, уместнее сказать: "Она – розпещена", а не "розбещена".