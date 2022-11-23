В Украине дети до сих пор изучают русский язык и литературу: где эти "уникальные" школы
Источник:НУШ
После полномасштабного вторжения России многие украинцы отказываются от языка агрессора. Избавляются от нее и в учебных программах.
В Украине почти не осталось учебных заведений, где бы изучали русский язык и литературу. И все же есть школы, в которых их до сих пор изучают.
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Где в Украине еще изучают русский язык и литературу
Так, в некоторых школах Одесской и Кировоградской областей дети до сих пор учат русский. Эту информацию подтвердили областные департаменты образования.
В учебном заведении Онуфриевского поссовета Кировоградской области 111 детей изучают русский язык.
В Одесской области русский язык и литературу еще изучает 10 учеников в Одесском частном учебно-воспитательном комплексе "Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I – III ступеней "Гармония – ХХІ век".
Факультативно язык и литературу врага также учат в 3 коммунальных и 8 частных школах Одессы.
В департаменте образования Одесской области при этом ссылаются на право индивидуального выбора.
Где в Украине больше не изучают русский
Не учатся на русском языке вообще в школах и садах в таких областях:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская,
- а также Херсон.
Также в этих областях (кроме Одесской) русский язык и русскую литературу не преподают в школах ни как основную учебную дисциплину, ни как факультатив.
Луганская, Донецкая, Закарпатская и Житомирская ОВА не предоставили информацию.
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Сколько людей перешли на украинский от 24 февраля
Компания Gradus Research с помощью мобильного приложения недавно опросил 1000 респондентов в возрасте 18 – 60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. По результатам опроса стало известно, что:
- 42% людей стали больше общаться на украинском,
- 14% – полностью перешли на государственный язык.