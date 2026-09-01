В эти вузы Украины в этом году зачислили больше всего абитуриентов

Новый учебный год в Украине начинают более 1 миллиона студентов вузов. Почти 300 тысяч из них – абитуриенты, зачисленные на бакалавриат и в магистратуру.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. При поступлении на бакалавриат и в магистратуру по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным специальностям абитуриенты подали более 1,2 миллиона заявлений на конкурсные программы.

Каковы результаты вступительной кампании 2026 года

В рамках этой вступительной кампании были зачислены 222 342 абитуриента: 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт. В целом 96,4% бюджетных рекомендаций завершились зачислением.

72 % рекомендаций на бюджетные места абитуриенты получили по первому приоритету.

6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 – специальными условиями поступления для определенных категорий абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие университеты имеют наибольшее количество зачисленных

Больше всего абитуриентов на бакалавриат зачислили в следующие вузы:

Национальный университет "Львовская политехника" – 12 175;

КПИ имени Игоря Сикорского – 8 148;

КНУ имени Тараса Шевченко – 7 835;

ЛНУ имени Ивана Франко – 7 706;

Государственный торгово-экономический университет – 5 317.

Наибольшее количество абитуриентов на магистратуру зачислили в следующие вузы:

Национальный университет "Львовская политехника" – 2 660;

КНУ имени Тараса Шевченко – 2 616;

КПИ имени Игоря Сикорского – 1 734;

ЛНУ имени Ивана Франко – 1 728;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.

Ранее мы рассказывали, когда абитуриенты получат сертификаты о грантах на обучение в вузах.