Как заменить слово "сдача" на украинском языке: все зависит от контекста

Слово "сдача" настолько часто встречается в повседневной речи, что его легко автоматически перенести в украинский язык. Но "сдача" – это не один конкретный украинский эквивалент. В каждой ситуации есть свое слово.

О значении слова "сдача" и о том, как его следует заменить в украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Сдача" – как правильно по-украински?

Когда мы переходим с одного языка на другой, часто переводим не значение, а саму конструкцию. Так появляется "сдача", которую пытаются механически передать как "здача" во всех возможных ситуациях. Но украинский язык более точен: он различает процесс сдачи экзамена, подачи документов, сдачи работы и возврата денег. Поэтому здесь важно переводить не слово, а его значение в конкретной ситуации.

Кстати, именно поэтому было бы неправильно сказать, что "здача" – , это не всегда ошибка. Украинский язык знает это слово. Вопрос в том, соответствует ли оно конкретному значению.

Наиболее распространенный контекст – это "сдача" в отношении денег, которые возвращают покупателю после оплаты. В украинском языке для этого есть собственное слово – "решта".

Например: "Дайте сдачу с пятисот гривен" → "Дайте решту зі 500 гривень" или "Візьміть свою решту".

Интиресно! Об других руссизмах, которые ми говорим со сферы финансов, мы писали рание – не говорите "налічка", "мєлочь", "дєньгі", "доход".

Еще один случай, когда мы активно калькируем "сдачу", – это в контексте экзамена. По-русски говорят "сдавать экзамен". По-украински нормативно:

"сдача экзамена" → "складання іспиту" ;

; "сдать экзамен" → "скласти іспит" ;

; "пересдача экзамена" → "перескладання іспиту".

Когда же мы используем слово "здача"?

И здесь часто возникает вопрос: а почему тогда мы можем "сдать работу", "сдать отчет" или "сдать квартиру"?

Потому что украинское "здати" – нормальное слово. Просто оно имеет разные значения, и не каждая русская конструкция со словом "сдача" автоматически превращается в украинскую "здачу".

Толковые словари дают следующее объяснение:

Действие в значении здава́ти, зда́ти: "На дощаному паркані знайди об'яву про здачу квартири". (Євген Пашковський).

Действие в значении "здава́ться, зда́ться": "Капітуляція – це припинення збройного опору однієї зі сторін конфлікту та здача переможцю на визначених умовах або беззастережно" (определение).

Также можно встретить – излишек денег, возвращаемый при расчете; решта. Но языковеды настаивают на использовании именно последнего варианта.

Можно "здати работу", если речь идет о том, чтобы передать ее преподавателю в установленный срок. Можно "здати звіт", "здати речі до камери схову", "здати об'єкт будівництва".

С квартирой тоже все в порядке: владелец может "здати квартиру в аренду". Поэтому фраза "Здам квартиру" – вполне нормативный украинский язык. В объявлении, правда, часто просто пишут "Аренда квартиры".

Но важно различать глагол "сдать" и существительное "сдача".

Запомним! Одно русское слово "сдача" в украинском языке разбивается на несколько эквивалентов:

"сдача экзамена" → "сдача экзамена" ;

; "сдача денег" → "решта" ;

; "сдача квартиры" → "аренда квартиры" ;

; "сдача документов" → "здати документи (в архів)".

Поэтому прежде чем переводить "сдача", стоит спросить себя: а что именно сдают?