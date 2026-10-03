Не "сельдь" и "лук": как назвать эти продукты на украинском языке

Русизмы могут скрываться даже там, где их совсем не ожидаешь – в наших повседневных разговорах, быту и даже в названиях любимых блюд.

Кажется, что "сельдь" или "лук" – обычные слова, но на украинском они звучат по-другому. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Селедка" и не "лук" – как назвать эти продукты на украинском?

Есть блюда, о которых вспоминаешь с наступлением холодов. Когда на улице морозно, особенно хочется чего-то простого, домашнего, знакомого с детства и сытного. Например, "сельдь с луком" – а еще лучше, когда рядом есть горячий картофель.

Блюдо знакомое и любимое, да и слова знакомые, но пришли они из русского языка. Хотя в украинском языке есть свои названия для этих продуктов.

На украинском языке правильно называть эту океаническую рыбу, которая так хороша в засоленном виде, – оселедець, а не "селедка". Это не только название рыбы, но и продукта, который мы часто подаем к картофелю, добавляем в салаты или просто едим с луком.

Да и в названии овоща тоже стоит исправить ошибку. Вместо "лук" говорим – цибуля или ріпчаста цибуля. Само слово происходит, через посредство польского и немецкого языков – zibolle, zebulle, из латыни.

Поэтому знакомая зимняя закуска на украинском языке звучит просто: "оселедец с луком".

А если добавить еще горячий картофель – получится то самое блюдо, что особенно хочется, когда за окном холодно. А кто-то любит оселедец на ломтике хрустящего черного хлеба.

Кстати, "оселедець" – слово древнее и украинское, хотя происхождение доконца не ясное.

Есть очень меткий отрывок из "Энеиды" Ивана Котляревского:

"Зевес тогді кружав сивуху

І оселедцем заїдав".

Интересно! А еще есть особый украинский оселедец – дунайка. Так называют черноморско-азовскую сельдь, которая весной заходит из Черного моря в Дунай на нерест. Особенно известна она в Вилковом в Одесской области, где "дунайка" стала настоящим местным гастрономическим символом.

В украинской гастрономической традиции дунайская сельдь известна давно: ее солили, хранили в бочках и перевозили по разным городам.

Как засолить "дунайку": смотрите видео

Кстати, в речи сохранился фразеологизм – "как/словно сельди в бочке" – так говорят о большом скоплении людей в помещении или общественном транспорте.

Украинский язык, как и наша кухня, любит простые и хорошо знакомые вещи. Пусть же на столе будут "оселедець і цибуля", а в речи – их естественные украинские названия.