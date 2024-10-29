Город "Щедрика" под обстрелами: знали ли вы, что связывает Покровск и символ современного Рождества

Сложная ситуация в Донецкой области, в частности под Покровском, напоминает нам, что мы теряем не только территорию, но и культурное наследие. Знали ли вы, что в этом городе создали один из символов современного Рождества?

Пристальное внимание приковано к ситуации под Покровском. Опять вспоминают, что этот город – место рождения всемирно известного "Щедрика". Что за история их связывает читайте в материале на Освіта 24.

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Что сейчас происходит под Покровском

Покровское направление – одно из самых сложных для обороны. Город находится под постоянными вражескими обстрелами управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. Ежедневно враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты.

Продолжается эвакуация населения – выехало уже более 30 тысяч жителей. Однако, по состоянию на 29 октября, еще остается 57 детей в самом городе Покровск, и около 12 тысяч населения в самом городе, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Таким был Покровск в июне этого года / Фото Виктории Кульженко, 24 Канал

Прогнозы по обороне города неутешительны, поскольку Донецкая область имеет наибольшую протяженность линии фронта – около 300 километров, которую сложно оборонять.

О Покровске и "Щедрике", что их связывает

Ситуация под Покровском напоминает нам о том, что мы теряем не только территорию, но и культуру. Ведь все чаще вспоминается, что этот город связывают с "рождением" всемирно известного "Щедрика".

Каждое утро обновляю карту Deep State, чтобы проверить, удержится ли до Рождества город "Щедрика" (так называют Покровск). Представляете, уже через пару недель мир погрузится в магию "Carol of the Bells", а город в котором, вероятно, Леонтович написал эту мелодию, ежедневно уничтожают россияне,

– так прокомментировала ситуацию под Покровском военнослужащая под ником "Нарванная офицерка".

Всемирно известная обработка "Щедрик" относится к тем, над которыми Николай Леонтович работал долгое время. Существует версия, что существовало несколько редакций произведения: первая редакция была написана до 1901–1902 годов; вторая редакция – в 1906 – 1908 годах.; третья – 1914 года; четвертая – 1916 года; пятая – 1919 года. А также несколько адаптированных версий для мужского, женского, детского и смешанных хоров.

Именно во время второй редакции, с 1904 по 1908 годы, Николай Леонтович находился с семьей в Покровске – тогдашний пристанционный городок Гришине. Здесь он работает преподавателем музыки и пения в железнодорожном училище Министерства народного образования.

Во время революции 1905 года, Леонтович организовал хор рабочих, который выступал на митингах и забастовках упражняясь в пении. Поэтому пристальное внимание к композитору со стороны полиции, заставила его покинуть город и вернуться в Тульчин.

Покровск – город, прославлявший Леонтовича. Именем композитора названа одна из улиц Покровска, детская музыкальная школа. А с 2017-го имя Леонтовича увековечено в символике города: в центре герба города и флага изображена ласточка. Изображение ласточки взяли с музейного предмета – сухарницы, которую когда-то сделал собственноручно отец композитора (она является экспонатом Покровского исторического музея).

В Покровском историческом музее была экспозиция, посвященная деятельности Николая Дмитриевича в этом городе. Она представлена фотографиями, документами и воспоминаниями. Были пошиты даже костюмы той эпохи, что посетители могли глубже проникнуться историей, а также попробовали сыграть "Щедрика".

А рядом с парком "Юбилейный" в 2018 году установили скульптурную композицию, посвященную Леонтовичу. На местном железнодорожном вокзале находилась мемориальная доска-барельеф. А еще сохранилось, в аутентичном виде, здание железнодорожного училища, в котором работал Леонтович. Хотя оно не было музеефицировано, но имеет мемориальную доску.

Покровск, Леонтович и "Щедрик" – как оно было / фото из открытых источников

В 2018 году в Покровске прошел Всеукраинский хоровой конкурс "Щедрик фест". Тогда было установлено два рекорда, которые вошли в Национальный реестр рекордов Украины: это наибольшее количество колокольчиков на елке и самое массовое исполнение "Щедрика".

Что остается нам сегодня, только прислушиваться к новостям не уничтожены вражескими обстрелами здания связанные с именем композитора? Нет, не только – сохранить экспонаты, памятники, говорить о нашем "Щедрик" и варварство врага.

Спасаем памятники связанные с "Щедриком"

Скульптуру композитора из центра Покровска, с целью сохранения, демонтировали в августе 2024 года. Ее перевезли в Винницу и установили в парке имени Леонтовича для временного пребывания.

Памятник Леонтовичу из Покровска в Винницу: смотрите видео

Заместитель начальника Покровской военной администрации Маргарита Идрисова рассказала, что уже эвакуировали музейные экспонаты и ценности, библиотеки. Памятники пытаются не просто вывезти из прифронтового города, но и найти им место.

Мы их демонтируем. И не просто так, а с какой-то пользой, чтобы эти памятники не просто лежали на складах. Мы помним все, что жил и творил Леонтович в городе Винница. И установление памятника именно в парке имени Леонтовича – это уместно. И он будет приносить пользу и винничанам, и нашим покровчанам, которые релокувалися в город Винница,

– рассказала Маргарита Идрисова.

Сегодня в Украине есть несколько городов, связанных с творчеством Леонтовича и "Щедриком". Среди них – Тульчин, Винница, Покровск и Каменец-Подольский. В этих городах есть музеи или экспозиции, памятники, памятники, мемориальные доски и экскурсионные маршруты связанные с деятельностью композитора.

О Леонтовиче и как создавался "Щедрик"

Николай Леонтович (1877-1921) – уроженец Подолья, происходит из семьи священника. Его отец прекрасно пел, играл на нескольких музыкальных инструментах и некоторое время руководил хором семинаристов. Мать пела украинские народные песни. Поэтому у мальчика было у кого поучиться.

В 10 лет Николай учится в Немировской гимназии и в Шаргородском духовном училище. Он овладевает пением по нотам и может свободно читать сложные партии церковных хоровых произведений.

С 1892 по 1899 год, семь лет, учился Николай Леонтович в Подольской духовной семинарии в Каменце-Подольском. Там его образование вышло на новый уровень: Николай изучает теорию музыки и хоровое пение, осваивает скрипку, фортепиано, некоторые духовые инструменты. Уже тогда он начинает обрабатывать народные мелодии, беря за образец обработки Николая Лысенко. После обучения Леонтович получил хорошие рекомендации по преподаванию в образовательных учреждениях, а особенно в работе с хоровыми коллективами.

Работал учителем в сельской школе – селе Чукове Подольской губернии (ныне это в Винницкой области). Здесь организовал самодеятельный симфонический оркестр, который исполнял украинские мелодии и пьесы русских и украинских композиторов. Впоследствии издает первый сборник песен из Подолья, а затем и второй в 1903 году, с посвящением Николаю Лысенко.

Осенью 1904 года покинул Подолье и в поисках работы переехал на Донбасс, где устроился преподавателем пения и музыки в местном железнодорожном училище.

В 1909 году Леонтович учится под руководством известного теоретика музыки Болеслава Яворского. В то время создал много хоровых обработок различных песен.

С установлением Украинской Народной Республики, Николай Леонтович переезжает из Тульчина в Киев, где начинает активную деятельность как дирижер и композитор. Ряд его произведений включили в свой репертуар профессиональные и самодеятельные коллективы Украины.

После прихода большевиков работает некоторое время в музыкальном комитете при Народном комиссариате образования, преподает в Музыкально-драматическом институте имени Николая Лысенко, вместе с композитором и дирижером Григорием Веревкой работает в Народной консерватории, на курсах дошкольного воспитания, организует несколько хоровых кружков.

В августе 1919 года снова возвращается в Тульчин и основывает музыкальную школу.

Основу музыкального наследия Леонтовича составляют хоровые миниатюры – обработки украинских народных песен, а их более 150, – он по-новому посмотрел на украинский фольклор. Ну а самыми известными являются произведения "Щедрик" и "Дударик."

Народная обрядовая песня "Щедрик", которая попалась на глаза Николаю Леонтовичу, в его музыкальной обработке является символом Рождества и Нового года во всем мире. Исследователи связывают текстовый источник с дохристианской эпохой – об этом свидетельствуют первые строки этой щедривки: "Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ласточка". Ведь ласточки прилетают из теплых краев только весной и именно тогда праздновали Новый год. Впоследствии, когда традицию празднования Нового года перенесли, эта народная песня тоже перекочевала.

Украинская публика в широкую общественность впервые услышала "Щедрик" 29 декабря 1916 года в Киеве на концерте колядок, организованном дирижером Александром Кошицем в исполнении хора Киевского университета. Музыкальная композиция сразу стала популярной.

"Щедрик" как символ культурной дипломатии УНР

В эпоху Украинской Народной Республики (1917-1921 годы) и борьбы за возрождение и независимость государства "Щедрик" стал одним из инструментов культурной дипломатии.

Тогдашний председатель Директории УНР Симон Петлюра, чтобы противодействовать российской пропаганде на международной арене и продвигать идею независимой Украины, отправил Украинскую Республиканскую капеллу Александра Кошици в турне по Европе. Капелла должна была продемонстрировать Европе, где в то время проходила послевоенная Парижская мирная конференция, что Украина самобытная и имеет право на независимость.

Украинская Республиканская Капелла под руководством Александра Кошица в Праге, апрель, 1919 года / Фото: Википедия

Гастроли капеллы обошлись правительству УНР в 1,4 миллиона рублей и более 1 миллиона франков.

Впервые за рубежом "Щедрик" прозвучал в 1919 году в Праге , во время наступления большевистской армии. Симон Петлюра переписывался с Александром Кошицем, в одном из писем, присланного из Каменца-Подольского, когда там располагалась резиденция Директории УНР. Подаем цитату из этого письма:

...Я много уже хорошего слышал о концертах Ваших и овациях чужаков, выпадающих на долю Вашу и всего Украинского и с тем большим чувством благодарности тяжелый и высокий Ваш труд будет записан на страницах истории нашего Государственного и Культурного Строительства...

Письмо было отправлено 16 сентября 1919 года, когда капелла находилась в Вене.

Уже тогда, во время гастролей, приходилось на афишах исправлять, что капелла не российская, как пыталась донести российская пропаганда, а именно – украинская!

В Нью-Йорке концерт состоялся на главной сцене США – Карнеги Холл – в октябре 1922-го. Щедривку, после триумфа в Карнеги-Холл, выполняли еще несколько лет коллективы в Америке, В то время как территории Украины уже были оккупированы, а Николая Леонтовича 23 января 1923 года убил агент российской ЧК.

Хор Александра Кошица и Украинская республиканская капелла продолжала быть культурным амбассадором Украины и выступали вплоть до мая 1924 года в самых престижных концертных залах.

За это время капеллу услышали в 17 странах мира, более 200 городах на трех континентах, – в странах Европы, США, Бразилии, Канаде, Мексике, Аргентине, Уругвае, Кубе и других, охватив сотни тысяч слушателей. О музыкальном произведении много писали иностранной прессе, а "Щедрик" стал музыкальным брендом Украины.

В конце концов, в 1936 году, появилась его англоязычная версия в аранжировке Питера Вильговского – "Carol of the Bells" ("Колядка колокольчиков") и она стала известной во всем мире.

Самый известный новогодний хит исполнялся на 140 языках мира в разных стилях, и так эта мелодия завоевала сердца людей. Она использовалась во многих кинолентах и рекламе. И до сих пор сотни исполнителей интерпретируют ее на свой лад. Но мелодия "Щедрика" всегда остается узнаваемой.

Но мы, украинцы, должны знать и доносить всем, что происхождение этого хита – украинское! А Покровск, после победы, вернет себе "Щедрик"!

Как звучит "Щедрик" на разных языках мира: слушайте онлайн