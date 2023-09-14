МОН рекомендует учителям ввести психологические минуты: что это такое и какая будет польза

Психологическое состояние учащихся и студентов – это то, за чем обязательно нужно следить каждому педагогу. Из-за войны все находятся в стрессе, поэтому крайне важно попытаться уменьшить его негативное влияние.

Министерство образования и науки посоветовало учителям проводить на уроках психологические минутки. Об этом говорится в рекомендациях по преподаванию школьных предметов.

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Психологические минутки должны быть направлены на то, чтобы помочь учащимся справиться со стрессом и его последствиями. В МОН считают, что такие психологические минуты могут лучше настроить детей эмоционально, благодаря чему работа в классе и атмосфера будут на лучшем уровне.

Регулярное внедрение психологических минут в удобное время и удобном случае поможет соискателю образования стать более спокойным, уравновешенным, а также позволит лучше понять свои чувства.

– отметили в рекомендациях.

Когда именно проводить психологические минутки педагоги решают по своему усмотрению. Чтобы легко подготовиться к такой работе с детьми, МОН посоветовали учителям воспользоваться учебно-методическим пособием "Психологическая минутка". Он содержит 108 коротких видеотренингов на разные темы.