МОН рекомендує вчителям запровадити психологічні хвилинки: що це таке та яку матиме користь

Психологічний стан учнів та студентів – це те, за чим неодмінно потрібно слідкувати кожному педагогу. Через війну всі перебувають у стресі, тому вкрай важливо спробувати зменшити його негативний вплив.

Міністерство освіти та науки порадило вчителям проводити під час уроків психологічні хвилинки. Про це сказано у рекомендаціях щодо викладання шкільних предметів.

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Психологічні хвилинки повинні бути спрямовані на те, щоб допомогти учням впоратися зі стресом та його наслідками. У МОН вважають, що такі психологічні хвилинки можуть краще налаштувати дітей емоційно, завдяки чому робота в класі та атмосфера будуть на кращому рівні.

Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним, врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття,

– зазначили у рекомендаціях.

Коли саме проводити психологічні хвилинки педагоги вирішують на свій власний розсуд. Щоб легко підготуватися до такої роботи з дітьми, у МОН порадили вчителям скористатися навчально-методичним посібником "Психологічна хвилинка". Він містить 108 коротких відеотренінгів на різні теми.