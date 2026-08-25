Они все равно будут валяться на полу: в сети разгорелась дискуссия о школьных рюкзаках

Вот-вот начнется новый учебный год, и школьники, вооружившись рюкзаками, будут усердно приобретать знания. А вот родителей в таком случае волнует другой вопрос: насколько целесообразно выбирать дорогой школьный рюкзак для своего ребенка, если его судьба все равно может сложиться далеко не самым лучшим образом.

Свои мнения по этому поводу активно высказывали пользователи сети Х. Там развернулись настоящие дебаты между теми, кто считает рюкзак далеко не самым важным атрибутом школьников, и теми, кто готов потрудиться над выбором рюкзака.

Что пишут в сети о школьных рюкзаках?

Разговор начался с традиционных расчетов и затрат на покупку школьных принадлежностей. Одна из пользовательниц, solomiya_antonyuk, отметила, что потратила 800 гривен, чтобы собрать первоклассника. Она объяснила это просто: "Есть магазины, где намного дешевле, и рюкзаки по 500 гривен".

К слову, ранее мы подсчитали, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в 2026 году. Так, по расчетам OLX Товары, цена базового набора школьника составляет примерно 4 130 гривен. Он включает в себя одежду и обувь, рюкзак и базовый набор канцелярских принадлежностей.

Между тем, цепочка о рюкзаках собрала десятки комментариев. В частности, tanya_kuziv_, которая работает учителем, написала: "Так же дорогие, как и дешевые рюкзаки, будут одинаково "валяться" на полу между уроками или на переменах".

А ее коллега, yegorkina.svitlana, с таким мнением не согласилась. Она говорит, что есть заметная разница между тем, как будет выглядеть рюкзак за 500 гривен по сравнению с более дорогим и качественным вариантом от известного бренда.

Так, пользователи разделились на два лагеря и начали рассказывать о своем опыте. Одна из комментаторов рассказала, что у нее всегда были качественные рюкзаки, поэтому "что бы она с ними ни делала, они всегда оставались целыми". Так, вещь служила довольно долго, и не приходилось часто покупать новый рюкзак.

Ее поддержало немало людей. Они считают, что лучше купить один качественный рюкзак, чем каждый год тратиться на дешевый. Мол, "скупой платит дважды".

Со своей стороны, alinas2210 отнеслась к этому вопросу философски и провела собственную аналогию: "Неважно, в какой блокнот записывать свои мечты или цели – от Dior или обычный из "Авроры". Если твои мечты не подкреплены действиями, они ничего не стоят!".

Она объяснила, что то же самое происходит и с одеждой. По словам комментатора, если ребенок будет бережно относиться к своей одежде – тогда есть смысл тратиться, а в остальном же, отметила она, "брюки рвутся одинаково, что за 500, что за 5 000 гривен".

Попутно напомним, что родители первоклассников в 2026 году могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакет школьника". В этом году список разрешенных расходов за эти средства стал шире.