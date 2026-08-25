Свої думки щодо цього активно висловлювали користувачі мережі Х. Там почалися справжні дебати між тими, хто вважає наплічники далеко не найважливішим атрибутом школярів, і тими, хто готовий радше поламати голову над вибором рюкзака.

Що пишуть у мережі про шкільні наплічники?

Розмова почалася з традиційних розрахунків і витрат на купівлю шкільної канцелярії. Одна з користувачок, solomiya_antonyuk, зазначила, що витратила 800 гривень, щоб зібрати першокласника. Вона пояснила це просто: "Є магазини, де набагато дешевше і рюкзаки по 500 гривень".

До слова, раніше ми підрахували, скільки коштує зібрати дитину до школи в 2026 році. Так, за розрахунками OLX Товари, ціна базового набору школяра становить приблизно 4 130 гривень. Він містить у собі одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.

Тим часом ланцюжок про наплічники зібрав десятки коментарів. Зокрема, tanya_kuziv_, яка вчителює, написала: "Як дорогі, так і дешеві рюкзаки будуть однаково "валятися " на підлозі між уроками, чи на перервах".

А її колега, yegorkina.svitlana, з такою думкою не погодилася. Вона каже, що є помітна різниця між тим, як виглядатиме рюкзак за 500 гривень порівняно з більш дорогим і якісним варіантом від відомого бренду.

Так, користувачі поділилися на 2 табори й почали розповідати про свій досвід. Одна з коментаторок розповіла, що завжди мала якісні портфелі, тож "що б вона з ними не робила, вони завжди залишалися цілі". Так, річ служила довгенько, й не доводилося часто оновлювати наплічник.

Її підтримали багатенько людей. Вони вважають, що краще купити 1 якісний наплічник, ніж витрачатися щороку на дешевий. Мовляв, "скупий платить двічі".

Зі свого боку, alinas2210 поставилася до цього питання по-філософськи й провела власну аналогію: "Неважливо, в який блокнот записувати свої мрії чи цілі – від Діор чи звичайний з Аврори. Якщо твої мрії не підкріплені діями, вони нічого не варті!".

Вона пояснила, що подібне відбувається й з одягом. За словами коментаторки, якщо дитина берегтиме свій одяг – тоді є сенс витрачатися, а загалом же, зазначила вона, "штани рвуться однаково, що за 500, що за 5000 гривень".

Принагідно нагадаємо, що батьки першокласників у 2026 році можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра". Цьогоріч список дозволених витрат за ці кошти став ширшим.