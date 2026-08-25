Про програму нагадали начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Заяву ще можна подати через "Дію" або у сервісному центрі Пенсійного фонду, однак зробити це потрібно до визначеного терміну.

На що можна витратити 5 тисяч гривень?

"Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату для сімей першокласників. Кошти можна використати на одяг і взуття для дитини, канцтовари, книги, спортивне приладдя та інші речі, необхідні для навчання.

З 2026 року можливості програми розширили, зокрема гроші дозволено спрямовувати й на освітні послуги.

За словами Олега Кіпера, програмою вже скористалися майже 150 тисяч родин по всій Україні. На Львівщині від початку серпня допомогу отримали сім'ї майже 12 тисяч першокласників, а на Одещині цього року до першого класу готуються близько 15 тисяч дітей.

Як подати заяву на "Пакунок школяра"?

Оформити допомогу можуть батьки дітей, які у 2026 році йдуть до першого класу. Заяву приймають онлайн через застосунок "Дія" або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду.

На терміни подання окремо звернув увагу Максим Козицький.

Якщо ви ще не подали заяву, це можна зробити до першого листопада через "Дію" або у сервісному центрі Пенсійного фонду,

– зазначив очільник Львівської ОВА.

Подати заяву потрібно до 1 листопада 2026 року, тому родини першокласників, які ще не скористалися програмою, мають час оформити виплату одним із двох доступних способів.