Разница между языками отображается и в названиях помещений. Поэтому стоит знать и их правильные названия.

Почему стоит отказаться от россиянизма "кладовка" и как назвать это помещение на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог языковеда Вики Хмельницкой.

Как называется "кладовка" на украинском?

В каждой квартире или доме есть помещение, в котором хранятся вещи, которыми не пользуются ежедневно, определенные запасы продуктов, закрутки, сезонные вещи, мелочи. И эту комнату часто ошибочно обозначают русинизмом – "кладовка".

Но в украинском языке этого слова нет, но есть немало слов, которые обозначают эту комнату или здание.

Главное слово – кладовка, и есть соответствующая должность или профессия – кладовщик.

Но кроме них есть:

комірка,

комірчина,

коморчина,

кумора,

закомірок,

закамарок,

закомори,

закапелок,

сховок,

прикомірок / прикоморок.

Хотя каждое из этих слов обозначало помещение по определенным характеристикам – размером, формой – самостоятельное здание, пристройку или комнату. Возможно и сейчас в селах они и различаются, но для горожан – уже не имеют значения, поэтому можно использовать каждое из слов.

Как по-украински "кладовка": смотрите видео

Более того, слово "комірка, используют в банке – "банковска комірка" для хранения ценных вещей, "комірка" или камера хранения на вокзалах, "комірки" в супермаркетах, для хранения сумок или лишних вещей. Поэтому это слово частое и привычное.

И вообще, в украинском языке есть слова для обозначения заведений, которые совсем не то к чему мы привыкли – каварня или кофейня, знаете между ними разницу?

Зачем же пользоваться русскоязычными словами? Говорите на украинском!