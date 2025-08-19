Знаете, как по-украински назвать "кладовку": вы будете удивлены вариантами
- В украинском языке слово "кладовка" не существует; вместо этого используют "комора" или другие подобные слова.
- Слова, которые могут заменить "кладовка": комірка, комірчина, коморчина, кумора, закомірок, закамарок, закомори, прикомірок.
Разница между языками отображается и в названиях помещений. Поэтому стоит знать и их правильные названия.
Почему стоит отказаться от россиянизма "кладовка" и как назвать это помещение на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог языковеда Вики Хмельницкой.
Как называется "кладовка" на украинском?
В каждой квартире или доме есть помещение, в котором хранятся вещи, которыми не пользуются ежедневно, определенные запасы продуктов, закрутки, сезонные вещи, мелочи. И эту комнату часто ошибочно обозначают русинизмом – "кладовка".
Но в украинском языке этого слова нет, но есть немало слов, которые обозначают эту комнату или здание.
Главное слово – кладовка, и есть соответствующая должность или профессия – кладовщик.
Но кроме них есть:
- комірка,
- комірчина,
- коморчина,
- кумора,
- закомірок,
- закамарок,
- закомори,
- закапелок,
- сховок,
- прикомірок / прикоморок.
Хотя каждое из этих слов обозначало помещение по определенным характеристикам – размером, формой – самостоятельное здание, пристройку или комнату. Возможно и сейчас в селах они и различаются, но для горожан – уже не имеют значения, поэтому можно использовать каждое из слов.
Как по-украински "кладовка": смотрите видео
Более того, слово "комірка, используют в банке – "банковска комірка" для хранения ценных вещей, "комірка" или камера хранения на вокзалах, "комірки" в супермаркетах, для хранения сумок или лишних вещей. Поэтому это слово частое и привычное.
И вообще, в украинском языке есть слова для обозначения заведений, которые совсем не то к чему мы привыкли – каварня или кофейня, знаете между ними разницу?
Зачем же пользоваться русскоязычными словами? Говорите на украинском!